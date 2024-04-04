الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب تحدي اللياقة البدنية يتطلع لمنصات التتويج في جورجيا

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أرشيفية
عمان- تتوجه بعثة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية إلى جورجيا اليوم، لخوض منافسات بطولة "الرئيس الدولية، والتي ستقام خلال الفترة 5-11 نيسان (إبريل) الحالي، بمشاركة قارية وعالمية واسعة، والتي يتطلع من خلالها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني إلى منصات التتويج، وتأكيد إنجازاتهم النوعية مع مشاركتهم الرسمية الخارجية الثالثة، حيث سبق للمنتخب الوطني أن خطف البريق في بطولة آسيا بتحقيق 13 ميدالية ملونة، وأكد المنتخب الوطني حضور اللاعب في بطولة العالم بإسبانيا، عندما حقق بطل أبطال العالم، و12 ميدالية ملونة في المستوين الفضي والذهبي.اضافة اعلان
وعبر رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات عن فخره بأبطال وبطلات تحديات اللياقة البدنية، الذين أكدوا علو كعبهم في هذه المنافسة المستحدثة في اتحادنا منذ العام الحالي، والتي تشهد رواجا كبيرا على المستوى المحلي، بارتفاع أعداد الأندية المهتمة، ومنتسبيها من الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، في الوقت الذي نملك فيها رصيدا وافرا من اللاعبين واللاعبات المميزين، وسجل إنجازات مميز بـ"25" ميدالية قارية وعالمية للرياضة الأردنية".
وحول اختيار ناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة جورجيا، قال كلمات في تصريح لـ"الغد" : " نظمت بطولة لجميع الفئات من الجنسين في نادي ميدان-المتخصص في تحديات اللياقة البدنية والتي شهدت مشاركة جيدة ومستويات لافتة، في أجواء تنافسية وسهرة رمضانية، واخترنا أفضل العناصر وفقا لنتائجهم في هذه البطولة، وكلنا ثقة بجميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، بتقديم مستويات طيبة في بطولة الرئيس الدولية، والعودة برصيد وافر من الميداليات والإنجازات لنوعية للرياضة الجسمانية والبدنية".
على صعيد متصل،  أكد عضو اتحاد بناء الأجسام أحمد الحروب على جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لبطولة جورجيا، شارحا : " تابعنا استعدادات وتدريبات لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، فور الإعلان عن تكشيلة الوفد للبطولة العالمية، وأجرينا الفحوصات الطيبية اللازمة، وموافقة اللجنة الأولمبية، وأنجزنا كافة الترتيبات للسفر، من حيث حجز التذاكر وإصدار التأشيرات، حيث سنغادر اليوم الجمعة، في رحلة تستمر حتى الجمعة المقبل، لعدم وجود حجوزات وارتفاع تكاليف بعض الشركات خلال إجازة عيد الفطر السعيد".
وأضاف : " أصبح المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، رقما صعبا قاريا ودوليا، في الوقت الذي يعتبر اتحادنا من أبرز الاتحادات العربية الفاعلة في تحدي اللياقة البدنية، وعلى تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي الذي يأخذ بمقترحاتنا، ويتوقع أن تحتل تحديات اللياقة البدنية مساحة واسعة من الاهتمام والدعم محليا وعربيا وقاريا، ويتمتع المنتخب الوطني بجهوزية فنية، ومعنويات عالية، ويمتلك اللاعبون واللاعبات الحماس الكبير للوقوف على منصات التتويج، رغم ازدحام الطريق إلى مختلف الميداليات الملونة، وبالمستويين الفضي والذهبي بالمنافسين والمنافسات من مختلف الجنسيات".
ويترأس وفد المنتخب الوطني رئيس الاتحاد مأمون كلمات، ويرافقه أحمد الحروب إداريا، وعدد من الحكام الحاصلين على إشارة الدولية في إدارة تحديات اللياقة البدنية، واللاعبون كل من قيس طريح، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أحمد النسور، مهند القيسي، نور الدين القيسي، محمد الكردي، مصطفى القلعاوي، سارة أبوالسعود، وأسيل الكرداشة.
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