الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب "تحدي اللياقة البدنية" يتوج بلقب "بطل أبطال العالم"

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منتخب تحدي اللياقة البدنية لحظة تتويجه بلقب بطل أبطال العالم في إسبانيا-(من المصدر)
عمان - توج المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية بلقب بطل أبطال العالم، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ الرياضة الجسمانية والبدنية.
وحمل المنتخب الوطني كأس المجموع العام بعد أن جمع 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة، في سباق حفل بالتنافس والندية.اضافة اعلان
وتمكن أبطال وبطلات المنتخب الوطني من حصد علامة التفوق وكأس المجموع العام، وصدح السلام الملكي ورفع علم الوطن عاليا في سماء برشلونة، ضمن منافسات بطولة العالم التي أسدل الستار على منافساتها في ساعة متأخرة من يوم أول من أمس.
وقال رئيس وفد المنتخب الوطني نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عصام عبد الخالق في رده على استفسارات “الغد” من إسبانيا: “بذل أبطال وبطلات المنتخب الوطني جهودا كبيرة، وتسابقوا لتحقيق الإنجاز الوطني الفريد لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وحصدوا 12 ميدالية ملونة في منافسات الفردي والزوجي والمختلط للمستويين الذهبي والفضي، قبل أن يخطفوا كأس المجموع العام في منافسات الفرق، رغم ازدحام الطريق إلى الكأس بلاعبي ولاعبات رومانيا، إسبانيا، إيران، مصر وجنوب أفريقيا”.
وأضاف عبدالخالق: “غابت مظاهر الفرح عن الوفد الأردني على منصات التتويج رغم أهمية ونوعية الإنجاز الوطني، ولسان حالنا يتضرع بالدعاء للأهل في غزة وفلسطين، في الوقت الذي  نثمن فيه جهود الأبطال والبطلات، الذين أكدوا حضور الرياضة الجسمانية والبدينة، وتركوا بصمة أردنية على منصات منافسات تحديات اللياقة البدنية في بطولة العالم تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، في مشاركتنا الرسمية الثانية بعد الآسيوية، والتي خضنا غمارها في منافسات الفردي والزوجي والمختلط والفرق ضمن مستوييها الذهبي والفضي”.
من جانبها، قالت اللاعبة الطبيبة ستيفاني نعواس: “سافرنا إلى إسبانيا، وعيوننا في منتخب تحدي اللياقة البدنية على المستوى الفردي والزوجي والمختلط والفرق، تصبوا إلى تحقيق إنجاز وطني جديد للرياضة الأردنية، ولا أستطيع وصف شعوري عندما افتتحنا أنا وزميلتي راما أبو صالح السجل الأردني بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي للإناث، ورددنا السلام الملكي وزهونا بعلم الوطن فوق منصات التتويج، وأبارك لزملائي الرجال واللاعبات على هذا التميز، والحصاد العالمي الوفير من الميداليات الملونة والظفر بكأس المجموع، في إنجاز نهديه للوطن، ويحفزنا نحو المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة”.
حصاد الميداليات
- المستوى الذهبي: في منافسات الفردي توج علي الحموي بالفضة، راما أبو صالح بالفضة، أدهم الصقور وستيفاني نعواس بالبرونز، وفي منافسات الزوجي للمستوى ذاته، تقلدت نعواس وأبوصالح الذهب، والصقور والحموي الفضة، وأيضا حصل الصقور وديالا العتيبي على الفضية، فيما نال علي الحموي وستيفاني نعواس برونزية الزوجي المختلط للمستوى الذهبي، بإجمالي 8 ميداليات موزعة بين 1 ذهب و4 فضة و3 برونز.
- المستوى الفضي: في منافسات الفردي إناث، تقلد أدهم الصقور البرونزية، ونال أدهم الصقور وعلي الحموي فضية زوجي الرجال، وحصلت نعواس والعتيبي على فضية زوجي السيدات، وذهبت فضية الزوجي المختلط للصقور ونعواس، بمجموع إجمالي للمستوى الفضي بلغ 6 ميداليات موزعة بين 5 فضيات وبرونزية، لياتي المجموع العام غزيرا بـ12 ميدالية ملونة موزعة بين 8 بالمتسوى الذهبي و6 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم.
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