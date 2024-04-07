منتخب "تحدي اللياقة البدنية" يستعد من جورجيا لميداليات بطولة "الرئيس"

مصطفى بالو

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عمان - وصل وفد منتخب تحدي اللياقة البدنية إلى جورجيا، لخوض منافسات بطولة كأس الرئيس، والتي تشهد منافسة قارية ودولية واسعة، وتحفل بالمستويات المتقدمة في "تحديات اللياقة البدنية"، التي بدأت تأخذ مساحة واسعة من الاهتمام في مختلف دول العالم، وكذلك من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام.وقال إداري وفد المنتخب الوطني أحمد الحروب في رده على استفسارات "الغد" من جورجيا: "وصلنا بعد رحلة شاقة تبعا لاختلاف التوقيت والعادات والأجواء الرمضانية، بعد منتصف ليلة أول من أمس، وحرصنا على أن تكون إقامة أعضاء الوفد، بحسب الحجوزات المسبقة، وتجهيز السحور، وسط حرص كبير من الوفد على مواصلة الالتزام بالصيام".وأضاف: "قمنا باعتماد لاعبينا ولاعباتنا في منافسات البطولة بشكل رسمي، قبل إغلاق باب التسجيل عند الساعة السادسة من مساء أمس، واطلعنا على تعليمات البطولة، في الوقت الذي أجرى فيه اللاعبون واللاعبات، تدريبات خفيفة في النادي الصحي للفندق، بهدف إراحة عضلات الجسم من الإرهاق والتعب، وسط معنويات وحماس كبير يغلف اللاعبون واللاعبات، لخوض التحديات العالمية وعيونهم على منصات التتويج".من جانبه قال المدرب واللاعب علي الحموي: "يملك جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، الجاهزية التنافسية في المستويين الفضي والذهبي، ولدينا الحافز الكبير على مواصلة إنجازت الفريق الأردني في مشاركته الرسمية الثالثة، في ظل الاهتمام والدعم من قبل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة مأمون كلمات المتواجد معنا، وهو دائم التحفييز للاعبين واللاعبات، ونملك لاعبين بمستويات فنية عالية، ما يمنحنا القدرة على مواجهة الفرق الآسيوية والعالمية، ونبحث عن مواصلة إنجازات الفرق الأردنية لتحدي اللياقة البدنية، حيث سبق لنا خطف 13 ميدالية في بطولة آسيا، و12 ميدالية في بطولة العالم، والتتويج بكأس أبطال العالم".وفي السياق ذاته، أكدت لاعبة المنتخب الوطني سارة أبو السعود، الجاهزية النفسية والبدنية لهذه المنافسات الدولية، مشيرة إلى أن روح الفريق تغلف جميع أفراد الفريق الأردني، وبينت أن البطولة تحفل بمشاركات منتخبات عربية وقارية ودولية قوية، مشددة على أن الفريق الأردني يتقدم بهيبة حضوره وإنجازاته اللافتة في المشاركات السابقة، ويبحث عن تحقيق الإنجازات الجديدة.ويذكر أن وفد الفريق الأردني إلى جورجيا، يضم كلا من: رئيس الاتحاد مأمون كلمات رئيسا للوفد، إلى جانب أحمد الحروب إداريا، وعدد من الحكام الحاصلين على الشارة الدولية في إدارة تحديات اللياقة البدنية، واللاعبون: قيس طريح، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أحمد النسور، مهند القيسي، نور الدين القيسي، محمد الكردي، مصطفى القلعاوي، سارة أبو السعود، وأسيل الكرادشة.