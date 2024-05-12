الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منع جماهير باريس سان جيرمان من السفر إلى نيس

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جماهير باريس سان جيرمان في لقاء سابق

منع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سفر جماهير باريس سان جيرمان إلى نيس لحضور المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المحلي لكرة القدم المقررة، الأربعاء.

وتم تبرير هذا الإجراء بـ"خطر حقيقي وخطير بحدوث اشتباكات بين مشجعي الناديين بينما تمت تعبئة الشرطة بقوة لمواجهة التهديد الإرهابي ولكن أيضًا، في المنطقة، لتأمين رحلة الشعلة الأولمبية ومهرجان كان السينمائي الدولي".

واعتبر الوزير في مرسومه أن رحلات فريق باريس سان جيرمان "تمثل في كثير من الأحيان مصادر اضطرابات للنظام العام نتيجة للسلوك العنيف لبعض المشجعين أو الأفراد الذين يزعمون أنهم من أنصار هذا الفريق".

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وأضاف: بعض أنصار فريق نيس كثيرًا ما يتبنون أيضا سلوكًا عنيفًا، يتجلى حول الملاعب وداخلها، سواء من خلال المشاجرات بين المشجعين أو من خلال العنف ضد الشرطة أو إلقاء المقذوفات المختلفة أو الألعاب النارية أو القنابل الدخانية.

كما سلط الوزير الضوء على استمرار السلوك العنيف خلال المباريات بين نيس وباريس سان جيرمان "التي تشهد ندية خاصة".

وأوضح: هذا العداء أدى إلى اشتباكات خطيرة تطلبت تدخل الشرطة خلال المباريات السابقة.

وذكَّر الوزير بأنه خلال مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد كولن الألماني في سبتمبر 2022، أصيب عشرة من ضباط الشرطة و30 مشجعًا، من بينهم 14 من نيس واثنان من باريس سان جيرمان، بعد أن "انضم المشجعون الباريسيون إلى مساندة المشجعين الألمان ضد أنصار نيس".

وكانت رابطة الدوري قررت تأجيل مباراة نيس وسان جيرمان التي كانت مقررة مطلع الشهر الحالي، لفسح المجال أمام النادي الباريسي للاستعداد لإياب نصف نهائي مسابقة وري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني (خسر ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 0-1).

وستكون المباراة شكلية بالنسبة الى باريس سان جيرمان كونه ضمن اللقب الثالث تواليا والـ12 في تاريخه حيث يتصدر الترتيب رصيد 70 نقطة، فيما تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى نيس الخامس برصيد 54 نقطة والذي يأمل في حجز إحدى البطاقات القارية الموسم المقبل.

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