من على منصات التتويج.. بطل الإسكواش المصري يتضامن مع غزة (فيديو)

أعرب المصنف الأول عالميّاً في رياضة الإسكواش، المصري علي فرج، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، في ظل العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وانتقد اللاعب المصري، الذي ارتدى قميصاً يحمل نقوش الوشاح الفلسطيني، ما يحدث في قطاع غزة، في أثناء تتويجه ببطولة "جي بي مورغان" على حساب اللاعب البيروفي دييغو إلياس، في الولايات المتحدة، مساء الجمعة.







وقال فرج إن "هناك نحو 30 ألف شخص استُشهدوا، 60% منهم من الأطفال والنساء، و85% من السكان نزحوا عن غزة، ويعاني أكثر من مليوني شخص تقريباً، والمستشفيات تم تدميرها. كل هذه الأشياء يجب أن تنتهي".



وأبدى فرج خيبته من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحاً أن التغطية تجاه الذي يحصل كانت "متحيزة"، ومشيرة إلى أن زعماء العالم قد "خذلوهم" وأن ما يمكن فعله هو التثقيف والضغط من خلال الرأي العام.



واختتم حديثه قائلًا إن "ما يحدث يجب أن ينتهي اليوم قبل غد، هذا ليس موقفاً للمسلمين أو العرب فقط، بل هو موقف للإنسانية كلها".