مهرجان "الأمل والأحلام" في نسخته الثانية.. رسائل إنسانية تحت مظلة التايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن اتحاد التايكواندو ‏عن إقامة مهرجان "الأمل والأحلام" الثاني، ابتداء من يوم غد وحتى 5 أيار (مايو) المقبل، بمبادرة مشتركة بين الاتحاد الدولي للتايكواندو ومؤسسة الرياضة الإنسانية والاتحاد الأردني للتايكواندو، كما سيتضمن في المهرجان منافسات في رياضتي البيسبول والريشة الطائرة.ويشمل برنامج المهرجان، زيارة لمعسكر الأزرق للاجئين وجولات سياحية في ربوع الأردن، وزيارة للجنة الأولمبية الأردنية وإقامة بطولة اللاجئين للتايكواندو يوم الجمعة، وستتوزع فعاليات المهرجان بين صالتي الأميرة سمية وصالة الأمير حمزة، كما سيحضر المهرجان كبار الشخصيات في الاتحادات الدولية وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والخاصة.ويتيح المهرجان وفقا للاتحاد الدولي للتايكواندو، للاجئين فرصة ممارسة الرياضة كأداة لإحداث التغيير في مجتمعاتهم، كون المنافسات وسيلة لتعلم المهارات والمبادئ الأساسية للروح الرياضية، بغض النظر عن أصول المنافسين ومنابتهم.ويركز الاتحاد الدولي للتايكواندو، على دعم ‏تطلعات الرياضيين ‏اللاجئين ليصبحوا فائزين بميدالية ‏أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.وكان رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو ‏الكوري تشونج وون تشو أعلن العام الماضي، عن إقامة مهرجان "الأمل والأحلام" الثاني في الأردن، وجاء إعلان تشونج، في المتحف الأولمبي بمدينة ‏لوزان، لدى تسلمه ‏الكأس الأولمبي عن مؤسسة الرياضة الإنسانية، من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو العام الماضي، خلال زيارته لأكاديمية الأزرق للتايكواندو في مخيم الأزرق للاجئين السوريين، بالدور الكبير الذي يلعبه الأردن من خلال اتحاد التايكواندو في تنظيم المهرجان، وفقا لتطلعات الاتحاد الدولي، حيث يحقق المهرجان أهدافه بالأشكال كافة، ويتيح للاجئين والنازحين فرصة التنافس في مسابقات التايكواندو والبيسبول.وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو لموقع الاتحاد الدولي: "نحن نريد الشراكة مع رياضات أخرى لتوسيع الفرص التي نقدمها لمن هم في أمس الحاجة إليها، من خلال إقامة مثل هذه المبادرات الإنسانية، ويخطط الاتحاد الدولي للتايكواندو، إلى رفع مكانة اللعبة عالميا، كونها تحظى باهتمام كبير، من خلال مساهمات اجتماعية ونشر رسالة السلام في جميع أنحاء العالم".وأَضاف: "يعد مهرجان الأمل والأحلام، خطوة رائدة وقيمة لتحقيق الفوائد البدنية والعقلية للاجئين والنازحين، كان من المثير للإعجاب، أن نرى بشكل مباشر مقدار الطاقة الإيجابية التي استطاع المهرجان الرياضي أن يحققه العام الماضي، بين الرياضيين اللاجئين الذين عانوا كثيرا في حياتهم، حيث منحهم المهرجان فرصة اكتساب الأمل والثقة من أجل مستقبل مشرق".وتابع: منذ العام 2016، تطورت مشاريع التايكواندو للاجئين، حيث تقام مهرجانات وفعاليات لهم في 7 دول، ومشروع مخيم الأزرق كان إحدى المبادرات التأسيسية لمؤسسة التايكواندو الإنسانية، وافتتح في العام ،2018 لمنح الأطفال مكانا للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والتعليم".‏وعلق الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد" على إقامة مهرجان الأمل والأحلام قائلا: "نظم الأردن العام الماضي المهرجان الأول للاجئين في مخيمي الأزرق والزعتري ‏بالتعاون مع مؤسسة التايكواندو الإنسانية، والاتحاد الدولي للبيسبول، والاتحاد الدولي للتايكواندو، وحقق أهدافه ‏بالأشكال كافة، وأتاح للاجئين والنازحين فرصة التنافس في مسابقات التايكواندو والبيسبول، ونجح المهرجان باستقطاب نحو 300 شاب رياضي لاجئ، بما في ذلك فريق اللاجئين من أفغانستان، كما شارك فريق من اللاجئين في بطولة الحسن الدولية وكأس الرئيس التي أقيمت في الأردن".