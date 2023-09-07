مهمة صعبة لتركيا وكرواتيا.. البرتغال تتربص بسلوفاكيا.. وإسبانيا تسعى لتصحيح المسار

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مدن- يتطلع منتخب إسبانيا للعودة إلى طريق الانتصارات في مشواره بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك عندما يحل ضيفا على جورجيا عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في الجولة الخامسة للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين قبرص وضيفتها اسكتلندا.ويتربع منتخب اسكتلندا على الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 لقاءات، بينما يحتل منتخب جورجيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، أما المنتخب الإسباني، فيقبع في المركز الرابع بـ3 نقاط بعد خوضه مباراتين فقط، ويتذيل منتخب قبرص الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.وبعدما استهل منتخب إسبانيا مشواره في المجموعة بالفوز 3-0 على ضيفه منتخب النرويج، وجه صدمة لجماهيره عقب خسارته 0-2 أمام مضيفه منتخب اسكتلندا بالجولة الثانية في آذار (مارس) الماضي، وسرعان ما استعاد منتخب إسبانيا اتزانه، عقب تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية في حزيران (يونيو) الماضي، حيث فاز 2-1 على إيطاليا في الدور قبل النهائي، قبل أن يتغلب بركلات الترجيح على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية.ويرغب "الماتادور الإسباني"، الفائز بلقب بطولة أمم أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، في استغلال قوة الدفع التي حصل عليها بعد فوزه بدوري الأمم، من خلال الفوز على جورجيا ثم على قبرص في الجولة المقبلة يوم الاثنين المقبل بمدينة غرناطة، من أجل وضع نفسه في المسار الصحيح بالمجموعة.وربما ستكون الفرصة مواتية أمام اللاعب الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد، لتسجيل ظهوره الأول مع منتخب إسبانيا، الذي قرر تمثيله على حساب المنتخب المغربي.وقرر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء يامال (16 عاما) لقائمة الفريق للمرة الأولى في مباراتيه ضد جورجيا وقبرص، وذلك بعد تألقه مع برشلونة خلال المباريات الأربع الأولى للفريق الكتالوني في الموسم الحالي.وبدوره، يرغب منتخب اسكتلندا في الحفاظ على انطلاقته المثالية في المجموعة، حينما يخرج لمواجهة منتخب قبرص عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، وذلك عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.ويبدو المنتخب الاسكتلندي المرشح الأوفر حظا لحصد النقاط الثلاث، بالنظر إلى فارق المستوى بين الفريقين، والذي يصب في صالحه، حيث يأمل في التأهل للمسابقة القارية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.وسبق للمنتخب الاسكتلندي التأهل لكأس الأمم الأوروبية العامين 1992 بالسويد و1996 في إنجلترا، إضافة للنسخة الماضية (يورو 2020)، لكنه عجز عن التأهل للأدوار الإقصائية في أي منها.وأسهم تحسن نتائج منتخب اسكتلندا تحت قيادة مديره الفني ستيف كلارك في تقدم ترتيبه العالمي، حيث يحتل حاليا المركز الـ30 عالميا في التصنيف الأخير، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز (يوليو) الماضي.البرتغال تسعى لمواصلة انطلاقتها المثاليةويبحث منتخب البرتغال عن مواصلة بدايته الرائعة في التصفيات المؤهلة لـ(يورو 2024)، عندما يخرج لملاقاة مضيفه منتخب سلوفاكيا عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات، التي تشهد أيضا لقاءين آخرين، حيث تلعب لوكسمبورج مع ضيفتها أيسلندا، والبوسنة والهرسك ضد منتخب ليشتنشتاين، بالتوقيت نفسه.ويتربع المنتخب البرتغالي على قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، عقب انتصاره في الجولات الأربع الأولى، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخبا أيسلندا والبوسنة والهرسك في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بثلاث نقاط، بينما يقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في لقاءاته الأربعة الأولى.ويأمل منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في التقدم خطوة أخرى نحو التأهل لكأس الأمم الأوروبية التي توج بها العام 2016.وخلال لقاءاته الأربعة التي خاضها في المجموعة حتى الآن، أحرز منتخب البرتغال 14 هدفا، دون أن يتلقى أي هدف، حيث بدأ مشواره بالفوز 4-0 على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، قبل أن يسحق مضيفه لوكسمبورج بسداسية نظيفة بالجولة الثانية في آذار (مارس) الماضي.وفي حزيران (يونيو) الماضي، تغلب منتخب البرتغال 3-0 على ضيفه منتخب البوسنة، ثم اجتاز عقبة مضيفه منتخب أيسلندا بهدف نظيف، ليصبح على مشارف الصعود لأمم أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه والثامنة على التوالي.ويرغب المنتخب البرتغالي، الذي يحتل المركز التاسع عالميا بالتصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز (يوليو) الماضي، في مواصلة تفوقه على نظيره السلوفاكي.وحقق منتخب البرتغال 3 انتصارات على حساب منتخب سلوفاكيا خلال 4 مواجهات بين المنتخبين، حيث أحرز خلالها 7 أهداف في شباك منافسه، الذي سجل لاعبوه هدفا وحيدا فقط.وستكون هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين منذ آخر مواجهة جمعتهما في أيار (مايو) 2005 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بألمانيا، والتي انتهت بفوز البرتغال 2-0 وشهدت تسجيل رونالدو أحد هدفي المنتخب الملقب بـ"برازيل أوروبا".ويسعى رونالدو لتعزيز رقميه القياسيين كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية، حيث شارك حتى الآن في 200 مباراة مع منتخب البرتغال، متفوقا بفارق 4 مباريات على الكويتي بدر المطوع، أقرب ملاحقيه بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات الدولية.كما أحرز رونالدو 123 هدفا مع المنتخب البرتغالي حتى الآن، بفارق 14 هدفا أمام الإيراني المعتزل علي دائي، صاحب المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في المباريات الدولية.ويقدم رونالدو أداء مبهرا مع النصر خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 6 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات مع الفريق.ويحتل رونالدو المركز الثاني حاليا بقائمة هدافي تصفيات يورو 2024 برصيد 5 أهداف، بفارق هدف واحد خلف كل من الدنماركي راسموس هويلوند والبلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين يتقاسمان الصدارة الآن.وفي مؤتمر صحفي قبل حصة تمرينية مع المنتخب الوطني في ضواحي لشبونة تحضيرا لخوض تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، قال رونالدو نجم النصر السعودي: "أريد المزيد، بما أنني قادر على اللعب، أريد أن أرفع المستوى عاليا، يجب أن أفكر بشكل كبير".واحتفل ابن الـ38 عاما بمباراته الدولية رقم 200 في حزيران (يونيو) الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على أيسلندا، ما سمح لبلاده بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2024.وشدد الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات: "أريد حقا الفوز بهاتين المباراتين. إذا فزنا، فسنتأهل عمليا".وردا على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو: "نحترم بعضنا بعضا، لقد غيرنا تاريخ كرة القدم"، حيث يحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب الوطني، مؤكداً أنه "فخور بهذا المشوار الطويل".وقال: "أريد الاستمرار، لأني أشعر أني بحالة جيدة ومفيد للمنتخب، لكن أي شيء يمكن أن يحدث"، مضيفا أنه في الوقت الحالي يريد الاستمتاع باللحظة بعدما وضع لنفسه هدفا يتمثل بخوض بطولة أمم أوروبا بشكل مثالي.ومن جانبه، يتسلح منتخب سلوفاكيا، المصنف الـ47 عالميا، بمؤازرة الأرض والجمهور في مواجهة فريق المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، من أجل مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة.وبدأ منتخب سلوفاكيا، الساعي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام 2016، مسيرته في المجموعة بالتعادل دون أهداف مع ضيفه منتخب لوكسمبورغ، قبل أن ينتفض في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، وفاز المنتخب السلوفاكي 2-0 على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب 2-1 على مضيفه منتخب أيسلندا، و0-1 على مضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب.كرواتيا تتسلح بالخبرةويعود منتخب كرواتيا لاستئناف مشواره من جديد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما اكتفى بالحصول على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية في حزيران (يونيو) الماضي.ويلتقي منتخب كرواتيا ضيفه منتخب لاتفيا عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي تركيا وأرمينيا.ويتصدر المنتخب التركي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب أرمينيا، الذي لعب 3 لقاءات.ويحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد خوضه مباراتين، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب ويلز، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه بعدما لعب 4 لقاءات، في حين يتذيل المنتخب اللاتفي الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة.وبعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بقطر في شتاء العام الماضي، كان المنتخب الكرواتي يطمح للحصول على أول لقب دولي في مسيرته منذ الانفصال عن دولة يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه خسر نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.ويطمح منتخب كرواتيا، الساعي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي، للعودة بقوة إلى تصفيات المسابقة القارية، ومصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارته لقب دوري الأمم.وبدأ فريق المدرب زلاتكو داليتش مشواره في المجموعة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه منتخب ويلز، قبل أن يفوز 2-0 على مضيفه منتخب تركيا في آذار (مارس) الماضي.ويتطلع المنتخب الكرواتي لمواصلة تفوقه على منتخب لاتفيا، بعدما فاز عليه في جميع اللقاءات الأربعة التي جمعتهما، وشهدت تسجيل الفريق 10 أهداف، فيما أحرز منافسه هدفا وحيدا.وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين منذ ما يقرب من 12 عاما، حيث يعود آخر لقاء بينهما إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2011، بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2012)، والذي أسفر عن فوز المنتخب الكرواتي 2-0 على نظيره اللاتفي.وبلا شك، يمتلك المنتخب الكرواتي الحظوظ الأوفر في حصد النقاط الثلاث على حساب منتخب لاتفيا، الذي تأهل لأمم أوروبا مرة وحيدة العام 2004، بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمادية، التي تصب بطبيعة الحال في صالح الكروات.ويتسلح منتخب كرواتيا، المصنف السادس عالميا في التصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز (يوليو) الماضي، بالعديد من عناصر الخبرة في صفوفه، على رأسهم لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، وإيفان بيريسيتش وماتيو كوفاسيتش و مارسيلو بروزوفيتش.ومن جانبه، يبحث منتخب تركيا عن تعزيز آماله من أجل التأهل للمسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، عندما يستضيف نظيره الأرميني.ويطمع المنتخب التركي، المصنف الـ41 عالميا حاليا بتصنيف فيفا، إلى تكرار انتصاره على منتخب أرمينيا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية للمجموعة في آذار (مارس) الماضي.وعقب خسارته أمام كرواتيا في الجولة الثانية، استعاد منتخب تركيا اتزانه سريعا، بعد فوزه 3-2 على مضيفه منتخب لاتفيا، و2-0 على ضيفه منتخب ويلز بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، في حزيران (يونيو) الماضي.ولن تكون مهمة الأتراك سهلة في اجتياز عقبة المنتخب الأرميني، الذي أنعش آماله في الصعود لأمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 4-2 على مضيفه منتخب ويلز، و2-1 على ضيفه منتخب لاتفيا في مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة، معوضا خسارته في الجولة الأولى أمام تركيا.-(وكالات)