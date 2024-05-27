مهمة مزدوجة لشلباية في بطولة "ليتل روك" اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مهمته اليوم في بطولة “ليتل روك” الأميركية ذات الـ75 نقطة، من خلال خوضه مباراة على الصعيد الفردي، وأخرى على الصعيد الزوجي، والتي تقام على الملاعب الصلبة، وتستمر حتى الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل.ويفتتح شلباية المصنف 284 عالميا مشواره على صعيد منافسات الفردي، بلقاء اللاعب بليسي بيكنل من جنوب أفريقيا، والذي يحتل المركز 306 عالميا، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، علما بأنها المشاركة الأولى للاعب الأردني في هذه المسابقة، ويتطلع إلى المنافسة عليها في ظل احتلاله مركزا متقدما مقارنة ببقية اللاعبين المشاركين.وفي حال فوز شلباية اليوم وبلوغه ثمن النهائي، فإنه سيلتقي يوم غد اللاعب الأميركي كوبير ويليامز (المصنف 1250 عالميا)، المتأهل عن طريق القرعة.ويلتقي شلباية اليوم أيضا برفقة زميله الإكوادوري أندريس أندريد (المصنف 323 عالميا)، اللاعبان اليابانييان هيروكي موريا (المصنف 334 عالميا) ويوسوكي تاكاهاشي (المصنف 467 عالميا)، ضمن دور الـ16 من منافسات الزوجي.وتضم البطولة عددا من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومن أبرزهم الكندي أليكسيس جالارنو (المصنف 153 عالميا)، اللاعب شارك لام كوليمان وونج من هونج كونج (المصنف 181 عالميا)، والكوري الجنوبي سيونج شان هونج (المصنف 191 عالميا).ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 82 ألف دولار، إذ يحصل الفائز بالبطولة على 75 نقطة، إضافة إلى مبلغ مادي قيمته 11 ألفا و200 دولار، فيما يظفر الوصيف بـ44 نقطة و6 آلاف و575 دولارا، فيما يحصل اللاعب البالغ دور ثمن النهائي على 6 نقاط و1350 دولارا.وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، آخرها تصفيات جنيف، كما شارك أيضا بكل من: تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة “كانبيرا تشالنجر” الأسترالية ذات الـ 125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.