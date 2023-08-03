مهند جويلس

أبو هنطش: صعوبات تواجه سيدات النصر قبل "البطولة الأردنية السعودية"

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عمان - أكد المدير الفني لفريق النصر للسيدات منير أبو هنطش، أن صعوبات عديدة تواجه فريقه قبل المشاركة ببطولة الأندية النسوية الأردنية والسعودية، والمقرر انطلاقها في 21 من شهر آب (أغسطس) الحالي، على ملعب جامعة العلوم التطبيقية في عمان بمشاركة 8 فرق.وبين أبو هنطش في حديث خاص لـ"الغد"، أن الفريق لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع لاعبات من الخارج لتعزيز صفوفه، بعد سماح اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاقد مع 4 لاعبات أجنبيات للفريق الواحد، علما بأن الفريق يضم لاعبة أجنبية واحدة في صفوفه وهي الغانية فريدريكا توركودزور.وتابع: "تواصلنا مع لاعبات من دول عديدة لتمثيل الفريق بالبطولة الخارجية المقبلة، إلا أن قصر المدة الزمنية يصعب من مهمة عمل تأشيرة للاعبات من دول خارجية، والباب ما يزال مفتوحا من أجل ضم لاعبات من المنطقة العربية، ونأمل بجلب لاعبات يقدمن الإضافة، وغير ذلك لن ننجز أي صفقة، وسنكتفي بالموجود".ولفت أبو هنطش، إلى أن الفريق تخلى مؤخرا عن اللاعبتين المصريتين شروق السيد ومروة طلعت، بسبب عدم قناعته الفنية بمستوى اللاعبتين، مؤكدا أن المهاجمة الغانية توركودزور، تقدم أداء مميزا جعلها من أفضل الأجنبيات في دوري المحترفات.وواصل: "تعرضت لاعبة الفريق تحرير القواسمة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدوري، ما يجعلها بعيدة عن الفريق حتى نهاية الموسم، وغيابها مؤثر ومهم نظرا لقيمتها الفنية العالية في منتصف الملعب".وكشف أبو هنطش عن محاولات جادة من قبل الجهاز الفني والإداري لفريق النصر، من أجل إقناع المدافعة هيا خليل بالاستمرار لفترة أطول مع الفريق، وعدم فسخ العقد في الفترة الحالية بهدف اللعب في البطولة المقبلة والمرحلة الذهبية من "المحترفات"، إلا أنها فضلت التوجه للسعودية لتمثيل فريق جدة في وقت مبكر.وحل فريق النصر في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الأرثوذكسي، النصر والشباب من السعودية، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: الاتحاد وعمان اف سي، والهلال والاتحاد من السعودية، علما بأن اللجنة المنظمة وضعت جوائز مالية قيمة للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى تصل إلى 46 ألف دينار.وأشار أبو هنطش، إلى أن طموح فريقه هو المنافسة في البطولة رغم الصعوبات العديدة التي تواجهه، متوقعا بأن يكون اللقب لأحد الفرق المحلية المشاركة، رغم قوة اللاعبات الأجنبيات في صفوف الفرق السعودية، إلا أن مستوى اللاعبة الأردنية أفضل من مستوى اللاعبة السعودية حسب وصفه.وأضاف: "توجه جيد من اتحاد الكرة بإقامة هذه البطولة التي تعد اختبارا حقيقيا لمستوى اللاعبات، وتمنحهن الاحتكاك وترفع مستواهن الفني، ونأمل باستمرارها في الأعوام المقبلة مع توزيع مكان إقامتها بين عمان والرياض".وأوضح أبو هنطش، أن فريقه سيتعرض لضغط مباريات في الشهر الحالي، بخوضه مباراتين ببطولة الدوري، ومن ثم 3 مواجهات بالبطولة الأردنية السعودية في دور المجموعات، مشيرا إلى أن عدم توفر دكة بدلاء كافية في صفوفه تجعله يخوض تحديا صعبا.وزاد: "خوض البطولة على ملعب ذي أرضية اصطناعية نقطة تصب في صالح الفرق المحلية، نظرا لتدرب لاعبات الفرق السعودية وخوضهن المباريات على ملاعب بعشب طبيعي، والجوائز المادية الكبيرة تحفز جميع الفرق المحلية لتقديم أفضل ما لديها للظفر بالمراكز الأولى".وشدد أبو هنطش، على أن لقب دوري المحترفات لم يحسم بعد، وأن فرصة فريقه في نيل اللقب ما تزال سانحة رغم صعوبة المهمة، وتعتمد آماله على نتائج الفرق المتنافسة، موضحا أن مباراته المقبلة أمام الاتحاد ستكون حاسمة، مع آماله بتكرار الفوز على متصدر الترتيب، بعد فوزه عليه في مرحلة الإياب.وختم حديثه: "راض عن المستوى الذي يقدمه النصر في دوري المحترفات، علما بأن غالبية اللاعبات من فريق الشابات ومعدل أعمارهن صغير، وخسارتنا بعض المباريات جاءت نتيجة أخطاء بسيطة، وأتمنى من اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق في المواسم المقبلة، كما أشكر إدارة النادي على متابعتها للفريق وتوفير كل متطلبات النجاح".