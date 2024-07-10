مواجهات بين الإنجليز والهولنديين قبل مباراة نصف النهائي

اندلع شجار بين جماهير منتخبي هولندا وإنجلترا في أحد مطاعم مدينة دورتموند يوم الأربعاء قبل ساعتين من مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".



وتستضيف مدينة دورتموند المباراة، وكانت الأجواء هادئة بين جماهير الفريقين طوال اليوم، ولكن وفقا لمتحدث باسم الشرطة تبادلت مجموعتان من الأشخاص الهجوم ضد بعضهما في المطعم حيث تم إلقاء أشياء وأسفرت المشاجرة عن إصابات.

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وقال المتحدث إن رجال الشرطة موجودون في موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسار نحو 100 ألف مشجع هولندي في المدينة قبل ساعات من المباراة، حيث قاموا بالغناء والاحتفال في طريقهم إلى الملعب وأماكن التجمعات العامة.



وقالت الشرطة إن المسيرة الهولندية هي الأكبر على الإطلاق في مدينة دورتموند، بينما تواجد 25 ألف مشجع إنجليزي في المدينة.