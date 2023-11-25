مواجهات حاسمة في الجولة 11 من دوري "المظاليم"

يحيى قطيشات

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عمان – يترقب جمهور الجزيرة بشغف كبير لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري أنديه الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم، نظرا لما تحمله من أهمية لفريقهم، الذي بات على بعد خطوة من العودة بشكل رسمي إلى دوري المحترفين، بعد غياب موسما واحدا قضاه الفريق في دوري المظاليم.الجزيرة الذي يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات حققها تواليا، كان آخرها أول من أمس، على فريق كفرسوم بنتيجة 4-2، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الصريح، والأخير يحتاج إلى نقطة ليتأهل بشكل رسمي لدوري المحترفين، حيث يملك الجزيرة مباراة مؤجلة مع فريق العالية، وهو يحتاج إلى نقطة واحدة في مباراته المقبلة أمام فريق عمان اف سي، المقررة عند الساعة الرابعة من مساء يوم بعد غد على ملعب السلط، ليعلن تأهله والعودة السريعة إلى دوري المحترفين، بعيدا عن نتائج المباريات المتبقية، أو قد يحسم الفريق تأهله قبل هذه المواجهة بناء على نتائج بعض المباريات الأخرى.ويحل فريق العالية ضيفا على نظيره فريق أم القطين عند الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فخسارة العالية تعلن بشكل رسمي هبوطه لدوري أندية الدرجة الثانية، حيث لم يتذوق الفريق طعم الانتصار أو التعادل خلال الأسابيع الماضية من عمر الدوري، حيث تعرض إلى 9 خسائر، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الجزيرة من الجولة التاسعة، الأمر الذي وضعه في المركز الأخير من دون نقاط.ويعتمد فريقا صما وكفرسوم على جهود اللاعبين في تحقيق الفوز أو خطف التعادل لضمان البقاء في الدوري، بعيدا عن انتظار نتيجتي مباراتي العالية مع أم القطين، والطرة مع اتحاد الرمثا.وتفتتح منافسات الجولة الحادية عشرة اليوم من خلال مواجهتين، وذلك عندما يستقبل اليرموك الذي يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، نظيره فريق الهاشمية الذي المركز السابع برصيد 11 نقطة، عند الساعة الرابعة مساء على ملعب البتراء، في مواجهة لتحسين موقعهما على سلم الترتيب بعد ضمان البقاء في الدوري موسما آخرا.ويلتقي في التوقيت نفسه، الجاران اتحاد الرمثا الذي يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة، والطرة الذي يقبع بالمركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط عند الساعة الثالثة مساء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، واللقاء مهم لفريق الطرة الذي يحتاج للفوز والتعادل للبقاء على آماله بالمحافظة على مقعده موسما إضافيا، والخسارة تعني أن الفريق أصبح على بعد خطوة من الهبوط للدرجة الثانية.وتتواصل منافسات الجولة يوم غد من خلال إقامة 3 مواجهات، حيث يستضيف البقعة صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة نظيره السرحان ثالث الترتيب برصيد 19 نقطة، عند الساعة الرابعة مساء، ويلعب الصريح متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة والمنتشي بخطف بطاقة التأهل الأولى مع فريق صما الذي يملك في رصيده 10 نقاط، عند الساعة الثالثة على ملعب الأمير هاشم، وسيقاتل صما من أجل الخروج بنقطة واحدة من المباراة لتعزيز حظوظه في المحافظة على مقعده. وتشكل مباراة العربي 19 نقطة مع جاره كفرسوم 10 نقاط، فرصة مهمة لكفرسوم للبحث عن الفوز أو التعادل والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان، وستقام المباراة عند الساعة الثالثة من مساء يوم بعد غد، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.