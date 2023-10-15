الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهات قوية في دور الثمانية بـ"كأس الأردن" لكرة اليد

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لاعب من فريق كفرسوم يسدد على مرمى ساكب ببطولة كأس الأردن لكرة اليد (من المصدر)
عمان- اتضحت هوية الفرق التي ستخوض مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد)، بعد النتائج التي أفرزتها لقاءات الدور الأول، والتي جاءت متوقعة بناء على المستويات الفنية للفرق المشاركة. فريق القوقازي سجل تواجده الأول في دور الثمانية، بعد أن حقق الفوز على فريق أم جوزة بنتيجة 31-18، بعد مباراة جيدة المستوى، تمكن خلالها القوقازي من حسم النتيجة في الشوط الثاني، ثم جاء الدور على فريق وادي السير الذي عاد من إربد بفوز كبير على فريق يرموك الشونة بنتيجة 37-31، وكذلك فعل فريق الكتة الذي طوع نظيره فريق يرموك البقعة بالفوز عليه بنتيجة 36-34، قبل أن يكمل فريق كفرسوم هوية المتأهلين بالفوز الكبير الذي حققه على فريق ساكب بنتيجة 27-19.اضافة اعلان
مواجهات دور الثمانية ينتظر أن تحمل في طياتها الندية والإثارة، حيث تسعى الفرق المصنفة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الفوز والمضي قدما نحو بلوغ الدور نصف النهائي، في الوقت الذي تتطلع فيه بقية الفرق إلى تأكيد حضورها القوي في هذه البطولة.
ويظهر حامل اللقب في نسخته الأخيرة فريق السلط في هذا الدور من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق وادي السير عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد أيضا باليوم ذاته المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي (وصيف البطل) والقوقازي وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء.
وفي اليوم الذي يسبق (الثلاثاء)، تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية مواجهة من العيار الثقيل، التي تجمع بين فريقي الحسين إربد وكفرسوم وتبدأ عند الساعة السادسة مساء، تليها مباشرة وعند الساعة الثامنة مساء المباراة التي تجمع بين فريقي العربي والكتة. وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والاثنين 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كما وستكون صالة الأميرة سمية مسرحا لاحتضان المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وعند الساعة السادسة مساء.
وتعد بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، والمساهمة في نشرها في مدن ومناطق المملكة كافة.
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