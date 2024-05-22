 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهات قوية منتظرة في انطلاقة البطولة العربية للمصارعة "الخميس"

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وسط مشاركة تاريخية وقياسية لنحو 186 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة
عمان - الغد - تنطلق عند الساعة 10 من صباح يوم غد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات البطولة العربية للمصارعة (الحرة والرومانية والسيدات) للفئتين تحت 17 و23 عاما، وسط مشاركة تاريخية وقياسية لنحو 186 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة، وهي: البلد المنظم" الأردن والسعودية ولبنان والعراق وسورية ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وقطر.اضافة اعلان

وترأس الاجتماع الفني للبطولة، الذي عقد اليوم، رئيس الاتحاد العربي للمصارعة ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي محمد كمال بوعزيز، بحضور رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة فؤاد مسكوت ورئيس الاتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة، وبحضور اداريي ومدربي منتخبات الدول المشاركة، والذين طالبوا المشاركين في التحلي بالروح الرياضية لانجاح البطولة وعكس انموذج عن مدى تطور ورقي رياضة المصارعة العربية.

وسحبت قرعة منافسات البطولة للاوزان والفئات كافة، وفقا لنظامي الدوري و(الكروس)، والتي أجمع المدربون على صعوبتها في العديد من الأوزان، مؤكدين ثقتهم باللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في نزالات تنافسية ساخنة منتظرة.

ووفقا لبرنامج البطولة، تبدأ اليوم منافسات المصارعة الحرة تحت 23 عاما ومصارعة السيدات للفئة تحت 17 عاما بإقامة الفحص الطبي والميزان، على أن تبدأ الأدوار التمهيدية الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا، ثم تنطلق مرحلة النهائيات الساعة الرابعة وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، ويعقبها مراسم التتويج للاعبين الفائزين في المراكز الثلاث الأولى بكل وزن.

ويدشن لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما مشوارهم في البطولة صباح اليوم، وهم: ورد عشا الدوايمة (وزن تحت 57 كغم) وصهيب رمزي المرافي (وزن تحت 61 كغم) وزيد اسحاق يعقوب (وزن تحت 65 كغم) ومؤمن صب لبن (وزن تحت 70 كغم) واورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالله مكون (وزن تحت 86 كغم) وعبدالكريم أبو ادعيج (وزن تحت 92 كغم)، بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.

كما تدشن لاعبات المنتخب الوطني للسيدات للفئة تحت 17 عاما، مشاركتهن في البطولة العربية تحت قيادة المدرب رائد القيسي، وهن: دينا عماد (وزن تحت 46 كغم) وجنى أبو شاور (وزن تحت 49 كغم) وليان السكر (وزن تحت 53 كغم) ومايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم) وزينه شداد (وزن تحت 61 كغم) وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم).
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