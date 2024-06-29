 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهات منتظرة في ختام بطولة آسيا للمصارعة اليوم

الشعار الرسمي لبطولة آسيا للمصارعة 2023 في عمان - (من المصدر)
الشعار الرسمي لبطولة آسيا للمصارعة 2023 في عمان - (من المصدر)
عمان – تختتم اليوم منافسات بطولة آسيا للمصارعة (الرومانية والحرة والسيدات) للفئتين تحت 17 و23 عاما وللجنسين، والتي تقام فعالياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.اضافة اعلان
وتنطلق عند الساعة 10:30 من صباح اليوم تصفيات المصارعة الحرة تحت 23 عاما، للأوزان تحت 61-65-74-79-86-92-125 كغم، حيث سيخوض اللاعبون أورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم)، أرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، نزالات قوية بحثا عن تحقيق ميدالية آسيوية بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.
وكان لاعبا المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، صهيب المرافي (وزن تحت 57 كغم)، وعبدالله مكون (وزن تحت 97 كغم)، غادرا بطولة آسيا من مرحلة التصفيات، وكذلك لاعبات المنتخب الوطني للسيدات عن الفئة ذاتها، وهن: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم)، بلقيس صايل (وزن تحت 57 كغم)، وسدين القريني (وزن تحت 62 كغم)، بقيادة المدرب رائد القيسي.
وأجمع مدربو المنتخبات الوطنية على حجم الاستفادة الفنية الكبيرة التي حصل عليها لاعبو المنتخبات الوطنية المشاركين بالبطولة الآسيوية بعيدا عن النتائج المتحققة، مؤكدين أهمية الاحتكاك مع هذا المستوى المرتفع من المواهب في القارة الآسيوية، وذلك في إطار البحث عن العودة التدريجية لاعتلاء منصات التتويج في آسيا.
ولم يبخل اتحاد المصارعة برئاسة م. محمد العواملة في توفير ظروف الإعداد المثالية أمام اللاعبين المشاركين قبل انطلاقة البطولة القارية، فضلا عن إقامة معسكر تدريبي مشترك مع عدد من اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة في منطقة البحر الميت، وتحضيرهم لخوض منافسات البطولة العربية في الجزائر للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 تموز (يوليو) المقبل.
في المقابل، توجت كازاخستان بكأس المجموع العام لفئة المصارعة الرومانية تحت 23 عاما بعدما حلت بالمركز الأول برصيد 195 نقطة بعد تتويجها بثلاث ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، تليها قيرغيزستان ثانية بجمعها 170 نقطة بعد تقلدها ثلاث ذهبيات وفضية و5 برونزيات، وحلت الهند ثالثة برصيد 156 نقطة بتقلدها 4 فضيات وبرونزيتين.
وفي المجموع العام لمنافسات فئة تحت 17 عاما، حصلت أوزبكستان على كأس المركز الأول للمصارعة الرومانية، وجاءت إيران وكازاخستان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تصدرت الهند الترتيب العام للسيدات، تليها الصين واليابان في المركزين الثاني والثالث تواليا، في الوقت الذي جاءت فيه إيران بالمركز الأول بكأس المجموع العام للمصارعة الحرة، متفوقة على قيرغستان وكازاخستان إذ حلتا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة، وهي: الأردن، قيرغستان، اليمن، أوزبكستان، تايبيه الصينية، تركمانستان، طاجكستان، سورية، سيرلانكا، سنغافورة، فلسطين، منغوليا، السعودية، كوريا الجنوبية، كازاخستان، اليابان، العراق، إيران، الهند، والصين.
وتشكل البطولة القارية محطة تحضير مهمة على الجانبين الفني والتنظيمي، حيث يستضيف الأردن بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما، (حرة وروماني وسيدات) خلال الفترة من 19 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل. 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GRQb1_7XoAAIqTd

سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

منذ 37 دقيقة
1719696192476379900

سويسرا تجرد إيطاليا من هيبتها بثنائية نظيفة في ثمن النهائي

منذ 41 دقيقة
العلم السعودي

السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا

منذ1 ساعة
1719666468995349100

جبارة تعزز صفوف الاتحاد قبل منافسات دوري أبطال آسيا

منذ1 ساعة
1719664104105294400

فرق بيلا و"رم" وبترا تواجه أرابيلا وفيلادلفيا وجراسا بـ "سلة" دوري اللعيبة

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-29 at 21.21.44

الوحدات يحتفظ بكأس الأردن ويحرم الحسين إربد من الثنائية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن ملف الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإصلاح الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

عيون لا تنام في مواجهة خلايا نائمة

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: السياسة النقدية مرساة الاقتصاد الوطني (2-2)

رعد التل |اليوم

بيع التقسيط في الفلسفة المالية الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات | منذ2 ساعة
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy
 