مواجهات منتظرة في ختام بطولة آسيا للمصارعة اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تختتم اليوم منافسات بطولة آسيا للمصارعة (الرومانية والحرة والسيدات) للفئتين تحت 17 و23 عاما وللجنسين، والتي تقام فعالياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.وتنطلق عند الساعة 10:30 من صباح اليوم تصفيات المصارعة الحرة تحت 23 عاما، للأوزان تحت 61-65-74-79-86-92-125 كغم، حيث سيخوض اللاعبون أورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم)، أرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، نزالات قوية بحثا عن تحقيق ميدالية آسيوية بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.وكان لاعبا المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، صهيب المرافي (وزن تحت 57 كغم)، وعبدالله مكون (وزن تحت 97 كغم)، غادرا بطولة آسيا من مرحلة التصفيات، وكذلك لاعبات المنتخب الوطني للسيدات عن الفئة ذاتها، وهن: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم)، بلقيس صايل (وزن تحت 57 كغم)، وسدين القريني (وزن تحت 62 كغم)، بقيادة المدرب رائد القيسي.وأجمع مدربو المنتخبات الوطنية على حجم الاستفادة الفنية الكبيرة التي حصل عليها لاعبو المنتخبات الوطنية المشاركين بالبطولة الآسيوية بعيدا عن النتائج المتحققة، مؤكدين أهمية الاحتكاك مع هذا المستوى المرتفع من المواهب في القارة الآسيوية، وذلك في إطار البحث عن العودة التدريجية لاعتلاء منصات التتويج في آسيا.ولم يبخل اتحاد المصارعة برئاسة م. محمد العواملة في توفير ظروف الإعداد المثالية أمام اللاعبين المشاركين قبل انطلاقة البطولة القارية، فضلا عن إقامة معسكر تدريبي مشترك مع عدد من اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة في منطقة البحر الميت، وتحضيرهم لخوض منافسات البطولة العربية في الجزائر للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 تموز (يوليو) المقبل.في المقابل، توجت كازاخستان بكأس المجموع العام لفئة المصارعة الرومانية تحت 23 عاما بعدما حلت بالمركز الأول برصيد 195 نقطة بعد تتويجها بثلاث ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، تليها قيرغيزستان ثانية بجمعها 170 نقطة بعد تقلدها ثلاث ذهبيات وفضية و5 برونزيات، وحلت الهند ثالثة برصيد 156 نقطة بتقلدها 4 فضيات وبرونزيتين.وفي المجموع العام لمنافسات فئة تحت 17 عاما، حصلت أوزبكستان على كأس المركز الأول للمصارعة الرومانية، وجاءت إيران وكازاخستان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تصدرت الهند الترتيب العام للسيدات، تليها الصين واليابان في المركزين الثاني والثالث تواليا، في الوقت الذي جاءت فيه إيران بالمركز الأول بكأس المجموع العام للمصارعة الحرة، متفوقة على قيرغستان وكازاخستان إذ حلتا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة، وهي: الأردن، قيرغستان، اليمن، أوزبكستان، تايبيه الصينية، تركمانستان، طاجكستان، سورية، سيرلانكا، سنغافورة، فلسطين، منغوليا، السعودية، كوريا الجنوبية، كازاخستان، اليابان، العراق، إيران، الهند، والصين.وتشكل البطولة القارية محطة تحضير مهمة على الجانبين الفني والتنظيمي، حيث يستضيف الأردن بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما، (حرة وروماني وسيدات) خلال الفترة من 19 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل.