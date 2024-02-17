السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهات ودية لمنتخب الملاكمة في معسكر إسبانيا

من تدريبات سابقة للمنتخب الوطني للملاكمة - (من المصدر)
من تدريبات سابقة للمنتخب الوطني للملاكمة - (من المصدر)
عمان - يخوض المنتخب الوطني للملاكمة، مواجهات ودية مع عدد من لاعبي منتخبات أخرى، خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب حاليا في إسبانيا، تحضيرا لبطولة العالم المقرر إقامتها في الثالث من شهر آذار (مارس) المقبل في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.اضافة اعلان
ويشارك في المعسكر التدريبي إلى جانب المنتخب الوطني 11 دولة، وهي إسبانيا، فلسطين، أوزبكستان، بورتوريكو، قرغيزستان، الفلبين، الهند، المكسيك، تركيا، تايلاند والبحرين.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في المعسكر من: المدير الفني داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في المعسكر كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 54 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 54 كغم). 
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلاند.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل الميدالية الأولمبية الأولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وأقام المنتخب الوطني معسكره السابق في كوبا، وخاض من خلاله العديد من المواجهات الودية التنافسية مع لاعبي المنتخب الكوبي الرجال والشباب، حيث يمتلك الاتحاد الكوبي عددا من الفرق التابعة لكل منطقة هناك.
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