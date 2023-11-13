الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة تجمع الأرثوذكسي والرياضي بـ"سلة الناشئين"

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كرة سلة
عمان – يسعى "حامل اللقب" فريق الأرثوذكسي إلى مواصلة عروضه القوية، وذلك عندما يستقبل في صالته "اميل وماري حداد" نظيره فريق الرياضي عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".اضافة اعلان
وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستهل فريق نجوم الإنجليزية مشواره في بطولة دوري الناشئين بمواجهة فريق نجوم الأردن، في لقاء يجمعهما عند الساعة الثامنة مساء بصالة الأرثوذكسي.ويتصدر "نسور" الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من مباراتين، يليه فريقا اتحاد عمان والرياضي برصيد نقطتين من فوز لكل فريق، فيما يأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين من خسارتين، ويستقر نجوم الإنجليزية سادسا برصيد خال من النقاط.
وفي بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، تنطلق اليوم "سلسلة" مباريات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، ونجوم الفحيص مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء، في لقاءين يقامان بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، على أن يتجدد اللقاء بين الفرق ذاتها يومي 16 و18 من الشهر الحالي في التوقيت والمكان نفسهما. وتقام سلسلة الدور نصف النهائي من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويتأهل للنهائي من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليلعب الخاسران في سلسلة مطابقة لتحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، فيما يخوض الفائزان سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية.
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