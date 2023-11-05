مواجهة سهلة لعمان أمام البتراء بـ"يد السيدات" اليوم

اضافة اعلان

عمان - الغد - يخوض فريق عمان مواجهة سهلة تجمعه مع فريق البتراء عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري أندية السيدات لموسم 2023، حيث تشير القراءات الفنية إلى أن عمان سيخرج بفوز كبير نظرا لفارق المستوى الفني الذي يميز لاعباته عن لاعبات البتراء، وهو المستوى الذي أوصلهن إلى صدارة الترتيب العام منذ انطلاق منافسات الدوري، حيث بات الفريق على مقربة من استرداد اللقب، خصوصا بعد الفوز الكبير الذي حققه على منافسه التقليدي فريق حرثا بنتيجة 26-21 في مرحلة الذهاب.إلى ذلك تختتم منافسات الدوري، يوم السبت المقبل عندما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة مساء، يعقبها مباشرة تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.ويقف فريق عمان حاليا على قمة منافسات الدوري برصيد 12 نقطة، حققها من خلال الفوز في لقاءاته الماضية كافية، وبالرصيد ذاته فريق حرثا لكن الأخير خاض مباراة إضافية عن منافسه عمان، ويحتل فريق كفرسوم المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق الفجر برصيد نقطتين، وبالمركز الخامس والأخير فريق البتراء من دون نقاط.ويذكر أن مرحلة الإياب للدوري شهدت فوز فريق حرثا على كفرسوم بنتيجة 40-24، وفوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفوز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفوز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وفوز عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19، وحرثا على الفجر بنتيجة 25-12، وقبل ذلك كانت لقاءات مرحلة الذهاب قد أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9. ويذكر أن منافسات دوري أندية السيدات تعتبر المسابقة الأكثر أهمية في البطولات النسوية، والتي يقيمها الاتحاد سنويا، وتأتي بعدها بطولة كأس الأردن، التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، والموسم الحالي، تقام بمشاركة فرق حرثا وعمان والفجر والبتراء.