الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة سهلة لعمان أمام البتراء بـ"يد السيدات" اليوم

1699176390064170400
فريق عمان لكرة اليد -(الغد)
عمان - الغد - يخوض فريق عمان مواجهة سهلة تجمعه مع فريق البتراء عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري أندية السيدات لموسم 2023، حيث تشير القراءات الفنية إلى أن عمان سيخرج بفوز كبير نظرا لفارق المستوى الفني الذي يميز لاعباته عن لاعبات البتراء، وهو المستوى الذي أوصلهن إلى صدارة الترتيب العام منذ انطلاق منافسات الدوري، حيث بات الفريق على مقربة من استرداد اللقب، خصوصا بعد الفوز الكبير الذي حققه على منافسه التقليدي فريق حرثا بنتيجة 26-21 في مرحلة الذهاب. اضافة اعلان
إلى ذلك تختتم منافسات الدوري، يوم السبت المقبل عندما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة مساء، يعقبها مباشرة تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.
ويقف فريق عمان حاليا على قمة منافسات الدوري برصيد 12 نقطة، حققها من خلال الفوز في  لقاءاته الماضية كافية، وبالرصيد ذاته فريق حرثا لكن الأخير خاض مباراة إضافية عن منافسه عمان، ويحتل فريق كفرسوم المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق الفجر برصيد نقطتين، وبالمركز الخامس والأخير فريق البتراء من دون نقاط.
ويذكر أن مرحلة الإياب للدوري شهدت فوز فريق حرثا على كفرسوم بنتيجة 40-24، وفوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفوز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفوز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وفوز عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19، وحرثا على الفجر بنتيجة 25-12، وقبل ذلك كانت لقاءات مرحلة الذهاب قد أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9. ويذكر أن منافسات دوري أندية السيدات تعتبر المسابقة الأكثر أهمية في البطولات النسوية، والتي يقيمها الاتحاد سنويا، وتأتي بعدها بطولة كأس الأردن، التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، والموسم الحالي، تقام بمشاركة فرق حرثا وعمان والفجر والبتراء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699181652684397700

الفيصلي ينشد الثأر وتحسين صورته أمام السد

منذ1 ساعة
1699190158604758700

12 ميدالية ملونة لمنتخب اللياقة البدنية في بطولة العالم

منذ1 ساعة
1699178990804285700

الوحدات ينهي تحضيراته لمواجهة الكهرباء العراقي آسيويا

منذ1 ساعة
1699178990724285500

"المصارعة الشاطئية".. تطلعات لبناء قاعدة محلية مع ترشيحات اعتمادها أولمبيا

منذ1 ساعة
-2008846905

قطار "سلة الناشئين" ينطلق اليوم بمشاركة قياسية للأندية

منذ1 ساعة
1699178990924286100

3 صالات رياضية تستضيف تدريبات المشاركين بكأس الرئيس للتايكواندو

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 