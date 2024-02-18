مواجهة صعبة لشلباية ببداية مشواره بـ"قطر المفتوحة" للتنس

مهند جويلس

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عمان- يستهل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره، اليوم، ببطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، بمواجهة صعبة تجمعه مع الأسترالي ألبكسي بوبيرين (المصنف 45 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة التي تقام أحداثها على الملاعب الصلبة حتى السبت المقبل.ويتطلع شلباية (المصنف 187 عالميا)، وهو اللاعب الأقل تصنيفا من بين المشاركين في البطولة، لتحقيق المفاجأة والمضي بعيدا فيها، باعتباره اللاعب العربي الوحيد المشارك بها، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم جماهيري من مختلف الجاليات العربية المتواجدة بالدوحة.وأصبح شلباية من أهم الرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل الكبيرة، حيث يشارك باستمرار في أهم المنافسات بكرة المضرب، ويحقق نتائج جيدة، وحظي مؤخرا بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية، علما بأنه كان قريبا من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، بخسارته في المباراة الفاصلة أمام الأسترالي عمر جاسيكا.وتضم البطولة عددا من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، كارين خاشانوف (المصنف 17 عالميا)، الفرنسي إيجو هومبيرت (المصنف 18 عالميا)، الكازخي ألكسندر بوبليك (المصنف 23 عالميا)، الإسباني أليخاندرو فوكينا (المصنف 24 عالميا)، الألماني يان لينارد شتوف (المصنف 25 عالميا)، الإيطالي لورينزو موسيتي (المصنف 26 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 29 عالميا)، الصيني تشانغ تشي تشين (المصنف 47 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 48 عالميا)، البريطاني أندي موراي (المصنف 50 عالميا)، الفنلندي إميل روسوفووري (المصنف 55 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفتشينكو (المصنف 57 عالميا)، المجري فابيان ماروزسان (المصنف 61 عالميا)، الروسي بافيل كوتوف (المصنف 65 عالميا)، الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب (المصنف 66 عالميا)، الأسترالي كريستوفر أوكونيل (المصنف 67 عالميا)، الفرنسي جايل مونفيس (المصنف 70 عالميا)، والمجري مارتون فوتشوفيتش (المصنف 86 عالميا).ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة ما يقارب مليون ونصف المليون دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ مادي يبلغ 212 ألفا و300 دولار و250 نقطة، فيما يضمن الوصيف مبلغ 123 ألفا و840 دولارا و165 نقطة، فيما سيضمن شلباية حال بلوغه ثمن النهائي 25 نقطة و24.500 دولار.وكان شلباية قد شارك العام الماضي بالبطولة ذاتها للمرة الأولى في تاريخه، وخرج من دور الـ32، حيث ودع المنافسة على يد الكوري الجنوبي كوون سون وو بالخسارة بمجموعتين لواحدة بواقع (3-6) (6-3) (4-6)، بعد أداء مميز للشاب البالغ من العمر 20 عاما أمام سون وو الذي كان يحتل وقتها المركز 63 عالميا.وخسر شلباية، مؤخرا، فرصة التقدم ببطولة "المنامة تشالنجير" ذات الـ125 نقطة، التي جرت الأسبوع الماضي، بوداعها من الدور ربع النهائي على يد الكازخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد، علما بأنه تخطى الإيطالي فابيو فونيني في ثمن النهائي بمجموعتين لواحدة، والفوز على السلوفاكي جوزيف كوفاليك في دور الـ32 بمجموعتين نظيفتين.