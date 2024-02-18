الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة صعبة لشلباية ببداية مشواره بـ"قطر المفتوحة" للتنس

1708255672738719000
اللاعب عبد الله شلباية أثناء مشاركته العام الماضي ببطولة قطر المفتوحة للتنس - (من المصدر)
عمان- يستهل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره، اليوم، ببطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، بمواجهة صعبة تجمعه مع الأسترالي ألبكسي بوبيرين (المصنف 45 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة التي تقام أحداثها على الملاعب الصلبة حتى السبت المقبل.اضافة اعلان
ويتطلع شلباية (المصنف 187 عالميا)، وهو اللاعب الأقل تصنيفا من بين المشاركين في البطولة، لتحقيق المفاجأة والمضي بعيدا فيها، باعتباره اللاعب العربي الوحيد المشارك بها، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم جماهيري من مختلف الجاليات العربية المتواجدة بالدوحة.
وأصبح شلباية من أهم الرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل الكبيرة، حيث يشارك باستمرار في أهم المنافسات بكرة المضرب، ويحقق نتائج جيدة، وحظي مؤخرا بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية، علما بأنه كان قريبا من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، بخسارته في المباراة الفاصلة أمام الأسترالي عمر جاسيكا.
وتضم البطولة عددا من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، كارين خاشانوف (المصنف 17 عالميا)، الفرنسي إيجو هومبيرت (المصنف 18 عالميا)، الكازخي ألكسندر بوبليك (المصنف 23 عالميا)، الإسباني أليخاندرو فوكينا (المصنف 24 عالميا)، الألماني يان لينارد شتوف (المصنف 25 عالميا)، الإيطالي لورينزو موسيتي (المصنف 26 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 29 عالميا)، الصيني تشانغ تشي تشين (المصنف 47 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 48 عالميا)، البريطاني أندي موراي (المصنف 50 عالميا)، الفنلندي إميل روسوفووري (المصنف 55 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفتشينكو (المصنف 57 عالميا)، المجري فابيان ماروزسان (المصنف 61 عالميا)، الروسي بافيل كوتوف (المصنف 65 عالميا)، الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب (المصنف 66 عالميا)، الأسترالي كريستوفر أوكونيل (المصنف 67 عالميا)، الفرنسي جايل مونفيس (المصنف 70 عالميا)، والمجري مارتون فوتشوفيتش (المصنف 86 عالميا).
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة ما يقارب مليون ونصف المليون دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ مادي يبلغ 212 ألفا و300 دولار و250 نقطة، فيما يضمن الوصيف مبلغ 123 ألفا و840 دولارا و165 نقطة، فيما سيضمن شلباية حال بلوغه ثمن النهائي 25 نقطة و24.500 دولار.
وكان شلباية قد شارك العام الماضي بالبطولة ذاتها للمرة الأولى في تاريخه، وخرج من دور الـ32، حيث ودع المنافسة على يد الكوري الجنوبي كوون سون وو بالخسارة بمجموعتين لواحدة بواقع (3-6) (6-3) (4-6)، بعد أداء مميز للشاب البالغ من العمر 20 عاما أمام سون وو الذي كان يحتل وقتها المركز 63 عالميا.
وخسر شلباية، مؤخرا، فرصة التقدم ببطولة "المنامة تشالنجير" ذات الـ125 نقطة، التي جرت الأسبوع الماضي، بوداعها من الدور ربع النهائي على يد الكازخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد، علما بأنه تخطى الإيطالي فابيو فونيني في ثمن النهائي بمجموعتين لواحدة، والفوز على السلوفاكي جوزيف كوفاليك في دور الـ32 بمجموعتين نظيفتين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
428603342_718650043726941_3934472843802638151_n

الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

منذ 2 دقيقة
1708247729338393900

ملعب بمواصفات عالمية.. هدف جديد لمنظومة الكرة الأردنية

منذ 30 دقيقة
1708276952619664700

منتخب السلة يختتم مشواره في بطولة قطر بالخسارة أمام أفريقيا الوسطى

منذ 31 دقيقة
1708273181479491600

الحلواني ينال ذهبية في كأس الرئيس للتايكواندو

منذ 31 دقيقة
1708277136619676600

"جولة ألمانيا" ترسم طريق "بطل الجمباز" أبو السعود نحو التأهل للأولمبياد

منذ 32 دقيقة
1708253291858558900

مكافآت "النشامى" في آسيا...إحباط للاعبين الآخرين أم تحفيز؟

منذ 33 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 