مواجهة قوية تجمع كفرنجة وساكب بـ"يد الثانية" اليوم

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عمان -الغد - يسعى فريقا كفرنجة وساكب إلى تحقيق الفوز، إذ يتواجهان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، حيث الفوز يمنح الفائز بطاقة التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، ورغم أن الأفضلية الفنية تميل لمصلحة فريق كفرنجة، إلا أن فريق ساكب يسعى إلى وقف تقدم منافسه.مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة فريق كفرنجة بنتيجة 28-23، في الوقت الذي يتصدر فيه كفرنجة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وهو الرصيد ذاته لساكب، بينما بقي يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبالرصيد ذاته، فريق وادي السير بالمركز الخامس.ويلتقي اليوم بالصالة ذاتها أيضا، عند الساعة الخامسة مساء فريقا أم جوزة ووادي السير، في لقاء تحصيل حاصل بعد أن فقد الفريقين فرصة التواجد ضمن دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل.وتستأنف لقاءات الدوري يوم السبت المقبل، عندما يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.وتقام يوم الإثنين المقبل مباراتين، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما بأن لقاءات مرحلة الإيابكافة، تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.