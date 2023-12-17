الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة قوية تجمع كفرنجة وساكب بـ"يد الثانية" اليوم

1702802866322553500
من اللقاء السابق بين فريقي كفرنجة وساكب - (الغد)
عمان -الغد - يسعى فريقا كفرنجة وساكب إلى تحقيق الفوز، إذ يتواجهان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، حيث الفوز يمنح الفائز بطاقة التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، ورغم أن الأفضلية الفنية تميل لمصلحة فريق كفرنجة، إلا أن فريق ساكب يسعى إلى وقف تقدم منافسه.اضافة اعلان
مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة فريق كفرنجة بنتيجة 28-23، في الوقت الذي يتصدر فيه كفرنجة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وهو الرصيد ذاته لساكب، بينما بقي يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبالرصيد ذاته، فريق وادي السير بالمركز الخامس. 
ويلتقي اليوم بالصالة ذاتها أيضا، عند الساعة الخامسة مساء فريقا أم جوزة ووادي السير، في لقاء تحصيل حاصل بعد أن فقد الفريقين فرصة التواجد ضمن دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل.
وتستأنف لقاءات الدوري يوم السبت المقبل، عندما يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
وتقام يوم الإثنين المقبل مباراتين، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما بأن لقاءات مرحلة الإيابكافة، تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702808456442731300

نصائح كي تتخطى غضبك وتسامح

منذ1 ساعة
1702805632692640400

العسل الخام ومسحوق القرفة.. مزايا صحية متنوعة

منذ1 ساعة
1702804582062602700

"الأولمبي" يعتذر عن عدم المشاركة بـ"السلة العربية" ويعسكر في القاهرة

منذ1 ساعة
1702802866512554200

"المصارعة" يختتم مشاركته في "منتدى باريس"

منذ1 ساعة
1702805222122627600

"طائرة" شباب الحسين تعزز صفوفها بعبدالعزيز

منذ1 ساعة
1702808959232771100

فقدان "الناشئين" لقب "غرب آسيا" يؤكد تراجع الكرة الأردنية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 