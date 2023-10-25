مواجهة متكافئة بين سحاب والرمثا.. والحسين يتطلع لتعزيز الصدارة من بوابة العقبة

مهند جويلس

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عمان- تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024 للدوران اليوم، من خلال منافسات الجولة السادسة، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي سحاب مع الرمثا على ملعب السلط عند الساعة الخامسة مساء، فيما يرحل الحسين إربد لملاقاة شباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السابعة والنصف مساء.وتتطلع الفرق المتنافسة إلى تسجيل 3 نقاط في المباراتين، من أجل تحسين مراكزها على سلم الترتيب، فيما يأمل الحسين إربد بتعزيز صدارته ومواصلة تحقيق الانتصارات.وتتواصل منافسات الجولة بوم غد بمباراة واحدة، إذ يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان والسلط عند الساعة الخامسة مساء، فيما تقام مباراتين بعد غد، عندما يلتقي مغير السرحان والجليل على ستاد الأمير محمد عند الساعة الخامسة، ويستقبل ستاد عمان الدولي مواجهة الوحدات وشباب الأردن عند الساعة السابعة والنصف، فيما تختتم الجولة بلقاء الأهلي والفيصلي يوم الأحد المقبل، على ستاد عمان عند الساعة السابعة والنصف.وأعلنت أندية المحترفين خلال الفترة الماضية، وقف تعليق مشاركتها ببطولة الدوري، بعد عدم خوضها الجولة ذاتها قبل أسابيع عدة، وذلك عقب اجتماع الأندية مع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين.سحاب × الرمثايمر فريق سحاب بظروف صعبة بعد أن تغير الجهاز الفني مؤخرا، وخوضه اللقاء الأخير في الدوري أمام الجليل من دون مدرب، ما ساهم في تراجع نتائج الفريق على سلم الترتيب رغم الانطلاقة الجيدة.ويتطلع سحاب (6 نقاط) مع المدرب أحمد عبد القادر، إلى القيام بعمل جيد رغم الأحوال الصعبة، ومحاولة تسجيل الفوز الرابع تاريخيا للفريق على الرمثا ببطولة الدوري، فيما خسر سحاب أمام الرمثا في 5 مناسبات وتعادلا في مرة واحدة.ومن المتوقع، أن يظهر سحاب بتشكيلة مكونة من: تامر صالح، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، محمد طنوس، محمد الرازم، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي، ورد البري وأحمد أبو كبير.وبدوره، يسعى الرمثا (6 نقاط) إلى تغيير الصورة الذي ظهر عليها أمام السلط في الجولة السابقة، وتصحيح مساره في البطولة، بالعودة لسكة الانتصارات ومحاولة تكرار الفوز على المنافس ذاته، بعد أن تغلب عليه في آخر مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدرع للموسم الحالي بهدف نظيف، فيما أعطى الفوز الأخير للفريق ببطولة الكأس على حساب السرحان برباعية، دفعة معنوية قبيل استئناف الدوري.ويأمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، في إعادة الروح لـ"الغزلان" بعد الخسارة المفاجئة، وتراجعه قليلا على سلم الترتيب، معتمدا في خياراته الفنية على كل من: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبد الرحمن أبو الكاس، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.شباب العقبة × الحسين إربدغاب الفريقان عن الجولة الماضية، نظرا لوضع جدول مبارياتهما مع الوحدات والفيصلي اللذين شاركا مؤخرا في الاستحقاق الآسيوي، فيما تمكنا مؤخرا من بلوغ ربع النهائي ببطولة الكأس بعد فوز العقبة على الجليل، والحسين إربد على اليرموك.وتعد مواجهة الليلة التاريخية الحادية عشرة بين الفريقين بالدوري، إذ فاز الحسين متصدر ترتيب الدوري الحالي برصيد 12 نقطة في 4 مناسبات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 4 مباريات أيضا، وفوز شباب العقبة مرتين.ويتطلع الحسين إلى تسجيل انتصاره الخامس على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بأول 5 جولات، من خلال اعتماد المدرب البرتغالي جواو موتا على عناصر مميزة، وهم: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود مرضي وحمزة الدردور.وعلى الطرف الآخر، يسعى المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، بالابتعاد قليلا عن مراكز المؤخرة، بعد جمع الفريق 5 نقاط في الجولات الماضية من 4 مباريات، ومحاولة صنع أولى مفاجآت الدوري للموسم الحالي، باعتماده على اللاعبين: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، قصي دواهدة، محمد عاصي، غيث المدادحة، محمد الحسنات، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.