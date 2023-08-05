السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

مواجهة مثيرة تجمع النصر والرجاء في كأس الملك سلمان

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التقى الفريقان في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000
يشهد ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم يوم الأحد مواجهة نارية بين النصر السعودي ونجمه المخضرم كريستيانو رونالدو والرجاء البيضاوي المغربي صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.اضافة اعلان

وحلّ النصر وصيفاً للمجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلباً والزمالك المصري 1-1، عندما أنقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي.

في المقابل، بلغ الرجاء حامل اللقب الدور عينه بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

ورغم الإرهاق الذي عانى منه النصر الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لإحراز اللقب للمرة الأولى.
أما الرجاء، فيطمح في تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، من خلال تشكيلة تعوّل على اللعب الجماعي عبر أمثال أنس الزنيتي، زكريا الوردي، نوفل الزرهوني، بوشعيب لعرايسي، يسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا.

والتقى الفريقان في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، انتهت بفوز النصر 4-3.

الوحدة لإنجاز إماراتي

ويأمل الشباب السعودي في تجاوز الوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام ربع النهائي الذي يشهد السبت مواجهتين بين السد القطري والشرطة العراقي، والاتحاد والهلال السعوديين.
وتأهل الشباب لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة من تعادل مع النصر وفوزين على كل من الزمالك والمنستيري بنتيجة واحدة 1-0، فيما حل الوحدة وصيفاً في المجموعة الرابعة من فوزين على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري 2-1، قبل أن يخسر أمام الرجاء 0-1.

ويتطلع الوحدة إلى أن يصبح ثاني ناد إماراتي يبلغ نصف النهائي بعد الوصل في نسخة 1988.

وسيدفع الفريق الإماراتي أمام الشباب بأفضل تشكيلة، بعدما أجرى مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تغييرات عدة على تشكيلته في المباريات الثلاث، ولعب بالصف الثاني في لقاء الجولة الأخيرة أمام الرجاء.

ويبرز في الشكيلة الإيراني أحمد نور الله والبرازيليان جواو بيدرو وألان لوريرو والأرجنتنيان فاكوندو كروسبسكي وكريستيان غوانكا الذي سيخوض مباراة خاصة أمام الفريق الذي انتقل منه إلى الوحدة هذا الموسم بنظام الإعارة.
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