مواجهة محتملة بين ميسي ورونالدو في الصين.. ويونايتد يسعى لتجديد عقد المجبري

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مدن- كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مواجهة مرتقبة ستجمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة ودية بين فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي.وأكد الناقد الرياضي السعودي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجود اهتمام من شركة تسويقية عالمية لإقامة لقاء ودي يجمع بين النصر وإنتر ميامي، مضيفا: "المباراة ستكون بحضور جميع نجوم الفريقين، ويتقدمهم الأسطورة البرتغالية رونالدو والنجم الأرجنتيني ميسي".وأشار: "تسعى الشركة العالمية إلى إقامة المباراة الودية في دولة الصين"، علما أن آخر مواجهة جمعت بين النجمين العالميين ميسي ورونالدو كانت في السعودية، خلال مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق مكون من نجوم فريقي النصر والهلال السعوديين.وكانت مواجهات "صاروخ ماديرا" بالبرغوث الأرجنتيني من أبرز المباريات على مستوى القارة الأوروبية، لا سيما عندما كانا يلعبان مع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.ميامي يخسر لقب الكأسوخسر فريق إنتر ميامي نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة في كرة القدم أمام منافسه هيوستن دينامو بنتيجة 1-2، في غياب نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي.وغاب ميسي وزميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا، ليعاني فريقهما من أجل حصد لقبه الثاني في فترة زمنية قصيرة بعد الفوز بكأس الرابطتين الشهر المنقضي، وذلك تحت أنظار المالك المشارك الإنجليزي ديفيد بيكهام وزميله السابق في ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في فلوريدا.ولم تقدم أسباب واضحة حول غياب ميسي ومدى إصابته، لكن مصادر تحدثت عن معاناته من "إرهاق عضلي"، فيما تحدث المدرب الأرجنتيني لإنتر خيراردو "تاتا" مارتينو عن معاناة "البرغوث" من آثار إصابة قديمة.وقال مارتينو بعد المباراة: "لم يكن من الحكمة بالنسبة له أن يلعب، لم نتمكن حتى من التفكير في الدفع به لبضع دقائق لأننا سنخاطر، يتوقع أن يشارك ميسي في مرحلة ما ضمن المباريات الخمس المقبلة المتبقية لميامي في الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة القدم".وأضاف: "سيلعب بالتأكيد قبل انتهاء الدوري، سنتابع كل مباراة بشكل منفصل ونرى كيف ستسير الأمور وما إذا كان الفريق الطبي يستطيع منحه الموافقة على اللعب دون أي مخاطر".بالوتيلي يفكربالذهاب إلى السعوديةوأعرب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق أضنة دميرسبور التركي، عن استعداده للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي في حالة وجود عرض من "الروسونيري"، كما تحدث اللاعب عن احتمالية انتقاله في المستقبل إلى دوري روشن السعودي.وقال بالوتيلي في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "إذا نجح المشروع السعودي، فمن المحتمل أن أذهب إلى هناك"، مضيفا أنه قد يذهب إلى دوري روشن السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة.وعرض المهاجم الإيطالي نفسه مازحا على ناديه السابق ميلان، الذي لعب له بين موسمي 2012-13 و2013-14 وأيضا في 2015-16، وقال عن حل أزمة الهجوم: "ميلان يبحث عن مهاجم جديد؟ حسنا.. أنا هنا".وتحدث اللاعب عن مهاجمي ميلان الحاليين، وانتقد البرتغالي رافاييل لياو، أحد أبرز نجوم الفريق الإيطالي، قائلا: "مشكلة ميلان هي أن لديهم الكثير من الشباب، إنهم بحاجة إلى لاعبين ذوي شخصية، أنا أحب مدرب ميلان؛ لكن إذا لم يكن لياو على ما يرام، فإن ميلان لا يلعب بأداء جيد، ومن الصعب أن يفوز الفريق".وسبق للإيطالي بالوتيلي، البالغ من العمر 33 عاما، تمثيل العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها فرق، مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي، وينتهي عقده مع ناديه الحالي أضنة سبور في حزيران (يونيو) 2024.واتجه العديد من اللاعبين العالميين للعب في دوري روشن السعودي خلال الصيف الماضي، على غرار البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كريم بنزيمة والجزائري رياض محرز ومن قبلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بدأ ثورة انتقال نجوم كرة القدم إلى السعودية في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد انضمامه إلى النصر.يونايتد يدرس تجديد عقد المجبريويستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم مقترح من أجل تجديد عقد لاعبه التونسي الواعد حنبعل المجبري في الفترة المقبلة.وذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والميركاتو بصفة عامة، على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أن العملاق الإنجليزي بدأ بالتخطيط رسميا لبدء المحادثات من أجل تمديد عقد نجم المنتخب التونسي، الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2024 مع وجود خيار إضافي لموسم آخر.وأكد المصادر أن إدارة "الشياطين الحمر" لم تحدد تاريخا بعينه؛ لتدشين مفاوضات التمديد مع ممثلي حنبعل، الذي يركز حاليا على الميدان فقط، لمحاولة استثمار الفرصة الثمينة التي منحه إياها المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ.وبعد صيف متأرجح بين فرضيتي البقاء في "مسرح الأحلام" أو المغادرة نحو تجربة احترافية جديدة من بوابة الإعارة، على غرار ما حصل في الموسم الماضي، عندما انضم اللاعب إلى صفوف برمنغهام سيتي، قرر تين هاغ الاحتفاظ باللاعب رغم ضبابية موقف مشاركته مع الفريق، المدجج بالنجوم، لا سيما في خط الوسط.ورغم عدم دخوله في قائمة الفريق في أولى الجولات، راهن مدرب يونايتد، بالاعتماد على التونسي أساسيا في آخر مواجهتين، واللتين حسمهما الفريق لمصلحته بالفوز خارج ميدانه على بيرنلي في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، والتغلب على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في كأس كاراباو.وتأتي هذه الثقة التي كفلها المدرب الهولندي لمتوسط ميدانه الشاب، بعد أن تمكن الأخير من توقيع هدفه الأول بألوان الفريق في الدقيقة (73) من مواجهة برايتون التي خسرها اليونايتد بنتيجة (3-1)، والتي دخلها حنبعل بديلا للبرازيلي كاسيميرو.التغيير غير المنتظر، جعل عددا من الملاحظين يتفاءلون بمستقبل أكثر إشراقا لموهوب "نسور قرطاج" في قلعة "أولد ترافورد"، إذا ما تأكدت خطوة التمديد مستقبلا، والتي ستعني قطعا رغبة يونايتد في الحفاظ على حنبعل تحت لوائه.وفي سياق آخر، أكد الصحفي رومانو أن لاعب خط الوسط التونسي والبالغ 20 عاما، يحظى بمتابعة دقيقة من مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني، الذين يخططون لتقديم عرض لضمه في تموز (يوليو) 2024.ريال مدريد يقرر تحصين كامافينغاوكشفت تقارير صحيفة عالمية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تستعد لتجديد عقد نجم الفريق الفرنسي إدواردو كامافينغا، لحماية اللاعب من أطماع الفرق الأخرى.ويرتبط الدولي الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، مع النادي الملكي بعقد يمتد حتى صيف العام 2027، لكن إدارة الملكي تريد أن يستمر اللاعب في صفوف الفريق لأعوام أخرى بالنظر إلى أهميته في المستقبل.ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق "فابريتسيو رومانو" تغريدة أوضح فيها أن صاحب الأدوار الكبيرة مع ريال مدريد، على وشك تمديد عقده مع الفريق الأبيض.وتابع رومانو في تغريدته: "أن العقد الجديد سيتضمن راتبا أعلى للاعب الفرنسي، وشرطا جزائيا أكبر لحماية اللاعب وتأمين مستقبله مع الفريق، في ظل العروض الكثيرة التي قدمت للاعب في الميركاتو الصيفي الماضي".وختم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا تغريدته قائلا: "كامافينغا يحب ريال مدريد، كما أن النادي الإسباني يحب لاعبه أيضا، ويعتبره لاعبا أساسيا في الحاضر والمستقبل، ويتبقى فقط بعض التفاصيل النهائية لإتمام مسألة تمديد عقده".وشارك كامافينغا في جميع مباريات ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم بمختلف المسابقات والبالغ عددها 8 مباريات، علما أن الفريق الملكي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد فوزه على لاس بالماس بثنائية نظيفة.-(وكالات)