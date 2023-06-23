مواجهة مرتقبة بين عمان اف سي والأرثوذكسي في دوري المحترفات

مهند جويلس

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عمان - تترقب جماهير الكرة النسوية اليوم، مواجهة عمان اف سي والأرثوذكسي عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بختام منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2023.وكانت مباراة الذهاب إحدى أكثر المباريات إثارة في البطولة حتى الآن، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها، وتابعها حضور جماهيري جيد مقارنة ببقية مباريات البطولة.ويملك الأرثوذكسي في رصيده 8 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني، فيما يحتل عمان اف سي المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس أولى مواجهات الجولة، والتي جمعت فريقي الاتحاد والاستقلال على الملعب ذاته، فيما يخضع فريق النصر صاحب النقاط الست للراحة في الجولة الحالية.وتقام البطولة على نظام الدوري من 3 مراحل (ذهاب، إياب والمرحلة الذهبية)، على أن يتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط بالبطولة، علما بأن الاتحاد يمنح مع نهاية الموسم 3 جوائز فردية ممثلة بأفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى وأفضل هدافة، إلى جانب اختياره أفضل لاعبة في كل مباراة.وحاول المدير الفني لفريق عمان اف سي بسام أبو رزوق، الاستفادة من الراحة لاتي خضع لها فريقه الأسبوع الماضي، للوقوف على أبرز الإيجابيات وتعزيزها من خلال مرحلة الذهاب، ومعالجة السلبيات التي ظهرت وأبرزها المشاكل الدفاعية.والفوز في لقاء اليوم فرصة ثمينة لعمان اف سي من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، خصوصا وأن بقية الفرق لعبت مباراة واحدة أكثر، ما يرفع من تطلعات اللاعبات اللواتي يبحثن عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد البداية غير المشجعة.ومن المتوقع أن يعتمد أبو رزوق في تشكيلته الأساسية على كل من روند كساب، ليان عجارمة، لوجين البطوش، أشيا كونستانس، منى الصاحب، جوسي لاربي، مي سويلم، أروى البطاينة، راما السيلاوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.في المقابل، يدخل فريق الأرثوذكسي اللقاء بحالة معنوية جيدة بعد تحسن نتائجه في الآونة الأخيرة، ويمتلك الرغبة ذاتها بوصوله للفوز الثالث على التوالي والاقتراب أكثر من متصدر الترتيب.ويسعى المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا، لإيجاد حلول لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، حيث يحصل الفريق على فرص عديدة دون استثمارها بالشكل الصحيح، فيما تبرز قوة الفريق بشكل كبير من خلال الكرات الثابتة.وتتنوع خيارات القرا في لقاء اليوم، إلا أن التشكيلة الأقرب لبدء المباراة بصفة أساسية تتكون من جود الشنطي، شارلوت الأبيض، لما العمري، سلوى خليل، سبأ الصقور، انشراح حياصات، ناومي أنيما، جيليان مورغان، سارة جمال، لونا المومني ورحمة جافارو.