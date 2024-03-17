مواجهة "هايل ورأفت" تضفي رونقا على مباراة الكلاسيكو

يحيى قطيشات

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عمان- ينتظر الشارع الرياضي الأردني يوم الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، للاستمتاع بقمة كروية أردنية في سهرة رمضانية تجمع القطبين الفيصلي والوحدات في ديربي جديد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.وإضافة إلى أهمية المباراة في رحلة البحث عن استمرار المنافسة مع فريق الحسين المتصدر على لقب الدوري، تشهد القمة المرتقبة مواجهة فنية من العيار الثقيل بين نجمي الكرة الأردنية في الزمن الجميل أحمد هايل ورأفت علي في أول "كلاسيكو" لهما في تاريخ المواجهات الرسمية بين الأزرق والأخضر.ويعد هايل وعلي من أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخ الكرة الأردنية، وشاركا في تحقيق الإنجازات التي حققها الفيصلي والوحدات في السنوات الماضية، كما يعتبران من أبرز لاعبي منتخب النشامى عبر سنوات ماضية.ويملك كلا المدربين حافزا في رسم فرحة كبيرة على وجوه الجماهير، ولديهما طموح في ترك بصمة واضحة في ذكريات مباريات القمة، وتحقيق الفوز الأول على الفريق المنافس.المدربان يدخلان المباراة بفترة قيادة مختلفة المدة، حيث تولى أحمد هايل قيادة الفيصلي الفنية في الثاني عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلفا للمدير الفني السابق التونسي غازي الغرايري، والذي أنهت الإدارة عقده وجهازه المعاون نظرا لسوء النتائج الفنية، والأداء غير المقنع خلال الفترة الماضية في منافسات دوري المحترفين، ودوري أبطال آسيا، وانطلق المدرب الشاب والذي يخوض مهمة المدير الفني في الأندية للمرة الأولى، وقبل ذلك نال لقب بطولة غرب آسيا مع المنتخب الأولمبي في إنجاز أردني غير مسبوق.ونجح هايل في إعادة ترتيب أوراق "الأزرق" من جديد ضمن مساعيه للاحتفاظ بلقب الدوري موسما جديدا، واسترداد لقب بطولة الكأس، ورغم أنه عانى في بداية المشوار بسبب ضعف الخيارات المتاحة وخصوصا اللاعبين الأجانب، لكن مرحلة الإياب منحته الثقة والطموح والانسجام بعد أن وفرت إدارة النادي طلبات هايل من خلال تعاقدات مميزة ضمت اللاعبين المحليين والأجانب، وشهدت مباريات المرحلة أفضلية فنية واضحة للفيصلي من الناحيتين الدفاعية الهجومية بعدما سجل 11 هدفا، ولم يدخل مرمى حارسه نور الدين بني عطية أي هدف.ويرنو هايل من استغلال ظروف فريق الوحدات الحالية، والذي يعرف إمكانياته، ويدرك أن" الأخضر" يملك لاعبين مميزة قادرين على العودة وتحقيق الأهداف المنشودة، فمباريات الفيصلي والوحدات لا تخضع لفارق المستوى الفني في كثير من الأحيان، وسيعمل أحمد هايل على تسجيل اسمه في سجل المدربين الذين فازوا في مباريات "الكلاسيكو".وعلى الجانب المقابل، يختلف الحال كثيرا عند رأفت علي، الذي تولى قيادة الوحدات قبل أيام قليلة خلفا للمدير الفني "المستقيل" أمجد أبو طعيمة، وفي ظل ظروف فنية صعبة بعد النتائج غير الإيجابية والابتعاد عن المتصدر فريق الحسين بفارق 9 نقاط، لكن رأفت ابن النادي والمعروف بحبه للوحدات وجماهيره لم يتردد في قبول المهمة الصعبة والتي وضعته في مباراة قمة الكرة الأردنية.ويملك رأفت علي ميزة أنه قاد فريق الوحدات في مناسبات ماضية وآخرها في بطولة القدس والكرامة، وسيعمل على استغلال دعم وحب جماهير الوحداتية، إضافة إلى مسيرته الرائعة مع الفريق كلاعب وهذا يساهم في زيادة تقبل اللاعبين لفكره الكروي سريعا.ويرى المشجع محمد الزرقاوي، أن مواجهة النجمين أحمد هايل ورأفت علي تزيد من إثارة وندية مباراة القمة، لتكتمل الصورة خصوصا في ظل إقامة المباراة في سهرة رمضانية يتمنى عشاق الفريقين أن تكون جميلة في كل الأمور.وأضاف: "التاريخ المشرف لهايل وعلي سيجعل اللاعبين من كلا الفريقين يبذلوا أفضل المستويات الفنية والبدنية خلال اللقاء، وأتمنى من إداراتي الفيصلي والوحدات دعم النجمين بعيدا عن نتيجة المباراة".من جانبه، شكر المشجع أكرم منسي الفيصلي والوحدات، على تجميع نخبة من اللاعبين الدوليين السابقين في الجهازين الفنيين، حيث يتواجد أحمد هايل ومؤيد أبو كشك وخالد لافي وعامر شفيع في الفيصلي، ورأفت على وباسم فتحي ووسيم حزين في الوحدات، وهذا يعطي مباراة "الديربي" الحاضر والماضي، ويمنح الجماهير إشارات أن المباراة ستكون ممتعة فنيا وأخلاقيا.وقال: "ستكون المباراة من عيار خاص بين أحمد هايل ورأفت علي مدربين بعدما تنافسا في الماضي لاعبين ونجحا في حصد الألقاب، والمساهمة في الانتصارات ورسم الفرحة على وجوه الجماهير في مناسبات متنوعة، وهي فرصة للجيل الحالي لمعرفة ما قدمه النجمين أحمد هايل ورأفت علي في السنوات الماضية".