الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة واعدة بين اتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين" اليوم

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
عمان – تختتم اليوم مباريات ذهاب المرحلة الثالثة من دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة الخامسة مساء، في لقاء سيتم بثه عبر المنصة الرقمية "الغد سبورت" على "فيسبوك"، تليها مواجهة فريقا الإنجليزية والمقاولين عند الساعة 7 مساء.اضافة اعلان
ويتصدر فريق الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المرحلة الثالثة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه اتحاد عمان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متقدما على الإنجليزية بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثالثا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريق المقاولين في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأرثوذكسي على الإنجليزية بنتيجة (77-68)، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالرحمن الأدهم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 23 نقطة و17 متابعة وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 27، يليه زميله هاشم خضر بتسجيله 16 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما كان اللاعب راكان فراس الأبرز من جانب الإنجليزية بـ6 نقاط و11 متابعة وتمريرتين و4 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 19.
وفي مباراة أخرى، حقق فريق اتحاد عمان انتصاره الأول بالمرحلة الثالثة من بوابة فريق المقاولين بنتيجة (67-37)، في لقاء برز فيه لاعبه ظافر كيالي بتسجيله 7 نقاط و20 متابعة و3 تمريرات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 23، فيما كان باسل خضر المسجل الأبرز من جانب المقاولين بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و14 متابعة و3 تمريرات و8 ستيل و8 بلوك شوت بفاعلية 33.
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