مواجهة واعدة بين الاتحاد والأرثوذكسي في دوري المحترفات

مهند جويلس

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عمان - تختتم اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفات لكرة القدم، بلقاء مثير ومرتقب يجمع فريقي الاتحاد والأرثوذكسي، عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وتعد مباراة اليوم الفرصة الأخيرة للأرثوذكسي من أجل المنافسة على لقب "المحترفات"، حيث يملك "نسور عبدون" 11 نقطة من 6 مباريات، وفي حال تحقيقه الفوز في المباراتين المتبقيتين، فإنه سيصعد للمرة الأولى لصدارة الدوري.وعلى الطرف الآخر، فإن فوز الاتحاد في المواجهة سيعني أنه قطع شوطا كبيرا نحو إحراز اللقب، حيث يملك في رصيده 16 نقطة من 7 مباريات، وفي حال الفوز فإنه سيوسع الفارق بينه وبين ملاحقيه ما يؤهله لضمان الفوز للمرة الأولى بلقب الدوري.وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين مثيرة في أحداثها، وتكافأت الفرص والسيطرة بين الطرفين على مدار شوطي اللقاء، إلا أن الاتحاد خطف النقاط الثلاث بفوز في الثلث الأخير من اللقاء، بهدف سجلته إيناس الجماعين.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس المواجهة الأولى في الجولة، والتي جمعت فريقي النصر وعمان اف سي، علما بأن الفارق النقطي بينهما قبل اللقاء كان نقطة واحدة، فيما يخضع فريق الاستقلال للراحة في الجولة الحالية.ويعيش الاتحاد ظروفا متباينة في الجولات الماضية، حيث فقد بمرحلة الإياب 5 نقاط بعد خسارته مع النصر وتعادله مع عمان اف سي، ما صعب مهمة تأمينه لقب الدوري، وهو أمر يدركه المدير الفني للفريق وائل غرز الدين.وشعر المدرب بحالة من القلق نظير انخفاض الرغبة عند اللاعبات في مواصلة الانتصارات وتحقيق أفضل النتائج، حيث فقد الفريق نقاطا مهمة قلصت الفارق مع أقرب الملاحقين لخمسة نقاط.ومن المتوقع أن يعتمد غرز الدين في تشكيلته الأساسية على كل من شرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا ريال، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لينا الصاحب، لين البطوش، روزبهان فريج وليلى إسكندر.وعلى الطرف الآخر، ينتظر فريق الأرثوذكسي الظهور بأفضل صورة منه في مواجهة اليوم، ورد الخسارة غير المستحقة الذي تلقاها في المرحلة الأولى، مع مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية المحققة منه في مرحلة الإياب.ويأمل مدرب الفريق سالم القرا تسجيل الانتصار الرابع على التوالي، وتقليص الفارق النقطي مع الاتحاد في حال الفوز إلى نقطتين، مع إمكانية الوصول للنقطة 17 وإنهاء مرحلة الإياب في قمة الترتيب.ويمتلك القرا في قائمته العديد من اللاعبات القادرات على صناعة الفارق، إلا أن التشكيلة الأقرب لبدء اللقاء مكونة من جود الشنطي، شارلوت الأبيض، لما العمري، سلوى خليل، سبأ الصقور، جيليان مورغان، انشراح حياصات، ناومي أنيما، مسار عثامنة، لونا المومني ورحمة جافارو.