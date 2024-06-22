 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة واعدة بين رم وفيلادلفيا في دوري اللعيبة لكرة السلة

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لاعب فريق رم خالد الظاهر يسجل بسلة فريق آيلة - (من المصدر)
عمان - تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عشر والأخيرة من إياب منافسات المرحلة الأولى من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بإقامة مباراة تجمع بين فريقي رم وفيلادلفيا عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتختتم منافسات الجولة بإقامة مباراتين يوم غد في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا أيلة وجراسا الساعة 7 مساء في الظهور الأخير لممثل الجنوب مع تذيله الترتيب، فيما يسعى فريق أرابيلا لمواصلة عروضه القوية عندما يلتقي نظيره فريق بيلا الساعة 9 مساء.
وكانت مباريات الجولة الماضية قد شهدت فوز فريق رم على فريق أيلة بنتيجة (99-91) وجراسا على بيلا (101-75)، وارابيلا على بترا (71-62).
ويتصدر فريقا جراسا وفيلادلفيا جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لكل منهما، يليهما فريق بترا ثالثا برصيد 21 نقطة، ورم رابعا برصيد 19 نقطة، وارابيلا خامسا برصيد 17 نقطة، وبيلا سادسا برصيد 16 نقطة، وأيلة سابعا برصيد 13 نقطة.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق من إجمالي 8 مشاركة إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على الميدالية البرونزية.
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
رم وفيلادلفيا.. بروفة أخيرة 
تشكل مباراة الفريقين بروفة أخيرة لهما قبل الشروع في المرحلة الثانية من بطولة دوري اللعيبة، والتي تنطلق يوم الاربعاء 26 من الشهر الجاري.
وينتظر أن يبدأ مدرب فريق رم محمد حمدان اللقاء معتمدا على حيوية الخماسي، المحترف الأميركي هنتر ستريت وخالد الظاهر وأشرف الهندي وسعيد الخوالدة ومحمد ناصر الدين، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء، فيصل أبو سالم ومحمود الهزايمة وعبدالله الزعبي وأحمد الخطيب ومحمد علاونة وسلطان اللوزي ومنير ادعيس.
في المقابل، يراهن مدرب فيلادلفيا سامر نينو على الخماسي، مالك كنعان في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع فادي قرمش وأحمد عطية، بإسناد من المحترف البوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي تحت السلتين، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالبدلاء، موسى مطلق ورضوان بساتنة وزيدان زيدان وسيف ابو سالم وشاكر العكش وعمر أبو شريخ وعلي الزعبي.
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