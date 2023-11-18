مواجهة واعدة تجمع الرياضي واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – يستقبل فريق الرياضي نظيره فريق اتحاد عمان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق الأهلي بنتيجة (72-56)، في لقاء كان فيه لاعبه حمزة زعتري المسجل الأبرز بـ22 نقطة مع 8 متابعات و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 19، فيما كان عمر عرار المسجل الأبرز للأهلي بـ16 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و7 تمريرات حاسمة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 13.وفاز فريق الإنجليزية على فريق المقاولون (110-16)، ليتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل فريق، وجاء فريقا نجوم اتحاد عمان والجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد ثلاث نقاط، وحل المقاولون سادسا برصيد نقطتين.ولحساب مباريات المجموعة الأولى، تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (116-28)، ليتصدر الأرثوذكسي ترتيب فرق مجموعته بـ"العلامة الكاملة" برصيد 8 نقاط، يليه نجوم الأردن ثانيا برصيد 4 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 3 نقاط، وجاءت فرق اتحاد عمان ونجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين لكل فريق.وفاز فريق بيت ايدس على فريق كفريوبا بنتيجة (58-39) والجليل على دير أبي سعيد بنتيجة (106-16)، ليقفز الجليل إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه فريقا كفريوبا وبيت ايدس في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط، ويتذيل دير أبي سعيد جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين.إلى ذلك، بلغ فريقا الفحيص والأرثوذكسي نهائي دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة – الذي ينطلق يوم غد - بحسمهما سلسلتي الدور نصف النهائي (2-0) أمام فريقي نجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص تواليا.وتغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم الفحيص بنتيجتي (84-44) و(53-46)، فيما تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجتي (127-41) و (92-28)، لينتقل فريقا الفحيص والأرثوذكسي للمنافسة على اللقب في سلسلة طويلة يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يلعب فريقا نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية"، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.