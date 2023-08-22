مواجهتان مثيرتان في افتتاح البطولة النسوية الأردنية السعودية اليوم

مهند جويلس

ينطلق الأربعاء منافسات النسخة الأولى من بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم، والتي تقام أحداثها على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة وتستمر حتى الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة 8 فرق.

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ويلتقي فريقا الهلال السعودي وعمان اف سي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه الاتحاد الأردني نظيره الاتحاد السعودي عند الساعة الثامنة والنصف مساء.



ويقام حفل الافتتاح عند الساعة الثامنة مساء قبل انطلاق المباراة الثانية، والذي يتخلله عدد من الفقرات المنوعة والترفيهية، ومن ضمنها عرض لفرق فنون شعبية وغيرها من الفعاليات المميزة للعائلات والجماهير.



وتتواصل منافسات الجولة الأولى من البطولة غدا الخميس بمواجهتين أيضا لحساب المجموعة الثانية، إذ يلتقي النصر السعودي مع النصر الأردني عند الساعة الخامسة مساء، والشباب السعودي مع الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء.

ويلعب في صفوف الفرق السعودية 4 لاعبات من المنتخب الوطني، إذ تتواجد ملك شنك وشهناز جبرين مع فريق الاتحاد، فيما تواصل ميساء جبارة رحلتها مع فريق النصر، ومي سويلم التي انتقلت للشباب مؤخرا.





عمان اف سي × الهلال



يتطلع فريق عمان اف سي لافتتاح مشواره بالبطولة بأفضل حلة، من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي، من خلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب جاهزية الفريق بصورة أكبر نظرا لخوضه المنافسات المحلية من مدة طويلة.



ويأمل المدير الفني للفريق حسام أبو رياش، باختيار أفضل العناصر القادرة على تحقيق الهدف المطلوب، ويعتمد في صفوفه على عدد من اللاعبات المتميزات أمثال: روند كساب، أشيا كونستانس، رند أبو حسين، ميري بواتينغ، كوينا بيل، جوسي لاربي، راما حامد، أروى البطاينة، راما السيلاوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.



وعلى الطرف الآخر، يملك الهلال في صفوفه عددا من اللاعبات الجيدات في مختلف الخطوط ومنهن هدافة الدوري السعودي الموسم الماضي شوخان نور الدين، وكل من إليزابيث أدو، كلاوديا دابدا، سينثيا كونلان، واحتل الهلال وصافة دوري السيدات السعودي الموسم الماضي، فيما يشرف على تدريبه المدرب الصربي داركو.





الاتحاد الأردني × الاتحاد السعودي



يأمل فريق الاتحاد الأردني المنافسة على اللقب، إذ يتصدر حاليا دوري المحترفات وتفصله نقطة عن التتويج باللقب، تحت قيادة المدرب البرازيل جويل كورنيللي، معتمدا في خياراته على عدة لاعبات متميزات منهن: شيرين الشلبي، أمنية محمود، ماسا زيادة، العنود غازي، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، زينة حازم، روزبهان فريج، ليلى إسكندر وساندرا.



ويملك الاتحاد الذي تقوده المدربة الأميركية كيلي ليندسي، عددا من اللاعبات المتميزات مثل صبا توفيق، تاله الغامدي، مريم التميمي، لانا عبد الرزاق، جوري إسماعيل، ليان جورهري وبيان صدقة، علما بأن الفريق احتل المركز الخامس في منافسات الدوري السعودي الموسم الماضي.





المدربون : جاهزون للبطولة



أكد مدربو الفرق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في فندق اللاند مارك بعمان، على أهمية البطولة التي تقام بنسختها الأولى في عمان، مع تمنياتهم بتوسيع القاعدة بمشاركة فرق من دول أخرى في النسخ المقبلة، وتنوع إقامتها بين الرياض وعمان.



وقالت المديرة الفنية لفريق الاتحاد السعودي كيلي ليندسي: نحن “فخورون بالتواجد في الأردن، والبطولة مهمة جدا وتجعل الكرة النسوية في مستوى متطور، ونطمح لترك بصمة إيجابية في البطولة”.



أما المدير الفني لفريق الاتحاد جويل كورنيللي: “أنا سعيد لتواجدي في هذه البطولة، فرصة كثير مهمة وفخور بأن أكون ممثلا عن الاتحاد، ونطمح لأن تكون البطولة ناجحة، والبطولة بمثابة فرصة كبيرة لمعرفة قدراتنا مقارنة ببقية الدول”.



بدوره اعتبر الفني لفريق الهلال السعودي داركو أن المشاركة في هذه البطولة تعد فرصة لتقديم أفضل أداء في أول نسخة للبطولة بحثا عن المنافسة متوقعا تطورا متسارعا للكرة النسوية السعودية.



وقال حسام أبو رياش المدير الفني لفريق عمان اف سي أنه يعتبر البطولة فرصة جيدة للاحتكاك وتبادل الخبرات مع الفرق السعودية، معربا عن فخره بالمشاركة بنسختها الأولى.



المدير الفني لفريق النصر عبد العزيز العلوني قال: “شيء جميل وجودنا في البطولة وستعود بالفائدة على فرق الدولتين، وهي بالنسبة لنا بمثابة إعداد للموسم المقبل، وهناك تطور كببر في الاتحاد السعودي على الكرة النسائيةنأمل انعكاسه على أجواء البطولة”.



بدوره وجه المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا الشكر للاتحادين الاردني والسعودي لكرة القدم على هذه البطولة التي تعود بالفائدة الفنية على جميع الفرق، مشيرا إلى أن فريقه لديه مبارتين حاسمتين في دوري المحترفات.



المدير الفني لفريق النصر الأردني منير أبو هنطش : “نرحب بالأشقاء من الفرق السعودية، ونشكر الاتحاد على إقامة هذه البطولة، وسيكون لها دور كبير في نشر اللعبة على نطاق أوسع، ونأمل اتساعها في السنوات المقبلة بإقامتها خارج الأردن”.



مساعد المدرب لفريق الشباب خالد المالكي: “نشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع للبطولة، ونتمنى أن نقدم مستويات جيدة مستوى وعالية بها”.





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