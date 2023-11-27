مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري والكأس.. متى تتضح الصورة؟

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ينتظر الشارع الرياضي المحلي، وأندية المحترفين لكرة القدم، اتضاح الرؤية بشأن مواعيد المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، والمباريات المؤجلة بدوري الستة عشر من بطولة كأس الأردن.وسبق لاتحاد كرة القدم، وأن أعلن عن تأجيل عدد من المباريات، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، حيث يشارك الفيصلي في دوري أبطال آسيا، فيما يشارك الوحدات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، علما أن مشاركة ممثلي الكرة الأردنية في البطولتين تنتهيان يوم 4 و5 الشهر المقبل.وكان اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل مباريات: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.ويفرض تأجيل هذه المباريات، على اتحاد كرة القدم، إعادة برمجة هذه اللقاءات، من خلال إصدار روزنامة، تكشف عن المواعيد الجديدة لهذه المباريات المؤجلة، لتساعد هذه الفرق على ترتيب شؤونها الفنية بما يتناسب مع المواعيد الجديدة. يشار إلى أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، تنطلق يوم الجمعة المقبل، بإقامة مباراتين، حيث يلعب شباب الأردن مع معان على ستاد عمان، فيما يلعب الحسين إربد وشباب العقبة على ستاد الحسن بإربد.كما ينطلق دوري المحترفين في جولته التاسعة، يوم 7 من الشهر المقبل، وفق الروزنامة السابقة التي سبق وأن أعلن عنها اتحاد الكرة.يشار إلى أن دوري المحترفين لكرة القدم، يشهد في الموسم الحالي تنافسا ثلاثيا قويا على لقب البطولة، بتواجد الحسين إربد المتصدر الحالي والفيصلي والوحدات، بانتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة، علما أن فترات التوقف أثرت على المستويات الفنية للفرق، ما يعني أن جميع الخيارات مفتوحة لتحقيق مفاجآت في المباريات المقبلة.يشار إلى أنا الشارع الرياضي المحلي، بدا متخوفا من بعض الأحاديث التي تشير إلى إمكانية إجراء تعديلات جديدة على مباريات الدوري، رغم أن الاتحاد لم يعلن عن تأجيل رسمي حتى الآن.