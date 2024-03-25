مواهب جديدة تلفت الانتباه في "تحدي اللياقة البدنية"

مصطفى بالو

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عمان - كشفت البطولة المحلية لـ"تحدي اللياقة البدنية"، والتي نظمها اتحاد بناء الأجسام، في سهرة رمضانية تنافسية مؤخرا في نادي ميدان، عن الشعف الكبير الذي يأسر ممارسيها من الجنسين، وسط ارتفاع كبير في مؤشر ممارستها لمختلف الأعمار.وأقام الاتحاد البطولة، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة جورجيا الدولية (بطولة الرئيس) في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل.وغلفت الأجواء التنافسية البطولة التي جذبت شريحة واسعة من الجنسين على المستويين الذهبي والفضي، ما يشجع على إقامة المزيد من البطولات مستقبلا، مع زيادة رقعة انتشار اللعبة، خصوصا وأن البطولة تفق مع خطوات الاتحاد الدولي للعبة، الذي يسعى بخطوات جادة إلى زيادة مساحة ممارستها بين الدول الأعضاء، ولديه رؤية في تطويرها وإدخال التحكيم الإلكتروني إلى حركاتها، ضمن نظرة بعيدة المدى لاعتمادها أولمبيا.وحول المشاركة والمستويات في هذه البطولة المحلية، أجاب رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات في تصريحات لـ"الغد": "المشاركة جاءت لافتة للانتباه ومميزة من كلا الجنسين، مع وجود الفئات العمرية الصغيرة، وتواجد عدد لا بأس به من الأشقاء والشقيقات ضمن مبدأ المشاركة العائلية، ما زاد من رونق البطولة التنافسي، إلى جانب المستويات اللافتة، وتميز واضح لبعض الأندية المهتمة في تحديات اللياقة البدنية، ما يجعلنا نفاضل بدقة متناهية بين اللاعبين واللاعبات، مع تأكيد أن النتائج هي الفيصل".وأضاف: "سنشارك بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات في بطولة جورجيا، خصوصا وأن لدينا نواة منتخب وطني لتحدي اللياقة البدنية، حقق 25 ميدالية ملونة، خلال مشاركته الأولى في بطولتي آسيا والعالم".من جانبه، عرج عضو اتحاد بناء الأجسام أحمد الحروب على تفاصيل فنية في منافسات "تحدي اللياقة البدنية"، قائلا: "أخذت تحديات اللياقة البدنية مساحة اهتمام عالمية، حتى أن الاتحاد الدولي غير اسمه إلى الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، مقدما اللياقة البدنية تبعا لرواجها العالمي، ونعتبر أول اتحاد عربي فاعل في هذه التحديات، ولدينا نواة منتخب وطني يضم أفضل اللاعبين واللاعبات، وإنجازاتهم في المشاركة الأولى تتحدث عن نفسها، فضلا عن ارتفاع أعداد ممارسيها بشكل لافت، ما يدفعنا للاستثمار في هذه الطاقات".وحول الأجواء التنافسية والتحكيمية، رد الحروب: "تقام المنافسات على مستويين، الذهبي وله 6 حركات، والفضي وله أيضا 6 حركات، حيث تشمل حركات المستوى الذهبي، وكل حركة في المستويين لها مدة زمنية تحدد بدقيقتين، وكذلك دقيقتين للراحة، ويحسب عدد التكرار في كل حركة ويحصل على المركز الأول صاحب أكبر عدد من التكرارات".وأضاف: "يوزع الحكام على كل حركة، ويدخل اللاعب بورقته التي تحمل اسمه وحركات كل مستوى، يسلمها للحكم الأول وتباعا، ويبدأ بعد التكرارات لكل حركة مع انطلاق المدة الزمنية دقيقتين، ولدينا 4 حكام دوليين هم: يوسف الفقي، أحمد حمودة، خليل السرور، ومحمد الحروب، تواجدوا في إدارة منافسات هذه البطولة، وأشرف على التحكيم رئيس لجنة الحكام بلال دويكات، وننتظر صدور قرار اعتماد التحكيم الالكتروني من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام".من جانبه، قال المدرب ولاعب المنتخب الوطني أدهم الصقور: "حفلت البطولة المحلية بمستويات رائعة، ولدينا عناصر مميزة في مختلف الفئات للجنسين على مستوى الواعدين والشباب والشابات والرجال والسيدات، والنتائج جاءت مميزة بالمستوى، ودقيقة إلى حد كبير، وقدمت البطولة وجوها جديدة إلى اللجنة الفنية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني لبطولة جورجيا، واللافت تزايد ممارسي تحديات اللياقة البدنية بشكل ملحوظ، ما يساهم في انتشارها الواسع في مختلف أنحاء المملكة".وفي السياق ذاته، أشادت لاعبة المنتخب الوطني د. ستيفاني نعواس بالمستويات المميزة من كلا الجنسين في هذه البطولة، منوهة إلى مستوى الواعدة ديمة الفاخوري التي حصلت على المركز الثالث في منافسات السيدات وهي ابنة 22 ربيعا، مبينة أن شغف تحديات اللياقة البدنية يسحب جميع الفئات والعائلات في محطاتها التنافسية، ومتوقعة أن تأخذ تحديات اللياقة البدنية مكانة متقدمة.وجاءت النتائج الفنية للبطولة على النحو الآتي:- فئة الشباب تحت 23 سنة، المركز الأول: مصطفى وجدي مصطفى القلعاوي، المركز الثاني: علي مهدي احمد مسامح، والمركز الثالث: محمد هيثم مصطفى السعافين.- فئة الرجال، المركز الأول: نور الدين محمود القيسي، المركز الثاني: محمد شاكر أحمد الكردي، والمركز الثالث: أحمد بكر سالم النسور.- فئه السيدات: المركز الأول أسيل عزمي جميل كرادشة، المركز الثاني: سارة عاصم أسعد أبو سعود، والمركز الثالث: ديمة عماد موجي الفاخوري.