مواهب شابة يحتفظ ريال مدريد بحق استعادتها مستقبلا

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عمان - _ - لا توجد ضمانات في ريال مدريد، بأن اللاعبين الشباب سيحققون النجاح.ويتباهى أبطال أوروبا 14 مرة، بواحدة من أكثر الأكاديميات إنتاجا للمواهب في كرة القدم العالمية، ومع ذلك ينتهي الأمر بالعديد من خريجيهم الشباب بممارسة اللعبة في مكان آخر قبل العودة في بعض الأحيان، كما كان الحال مع الظهير الأيمن داني كارفاخال. ثم هناك المواهب الشابة التي تم التعاقد معها من أماكن أخرى، والتي تجد طريقها إلى التشكيلة الأساسية مسدودا، تستمر في التألق مع فرق أخرى في جميع أنحاء أسبانيا وأوروبا.ومع ذلك، يواصل ريال مدريد مراقبة هؤلاء اللاعبين عن كثب ويكون له رأي في مستقبلهم، سواء كان ذلك من خلال صفقات الإعارة أو الاحتفاظ بنسبة مئوية من حقوق بيعهم إلى نادٍ آخر، أو إدراج شرط إعادة شراء في عقدهم، ولهذا فإن الحياة خارج مدريد لا تعني أن هؤلاء اللاعبين منسيون تمامًا.من هم اللاعبون الذين غادروا في السنوات الأخيرة وما يزالون مرتبطين بريال مدريد؟ ومن يمكنه العودة؟ يوضح التقرير الآتي الذي أعده موقع "ذا أثليتيك" فرص هؤلاء اللاعبين.تاكيفوسا كوبو(22 عامًا - سوسييداد)غادر كوبو إلى ريال سوسييداد بشكل دائم العام الماضي، بعد أربع فترات إعارة خارج ملعب "سانتياجو برنابيو".وانضم الجناح الياباني، الذي قضى بعض الوقت في أكاديمية برشلونة، إلى مدريد في صفقة انتقال حر من إف سي طوكيو في العام 2019، ثم تم إرساله إلى ريال مايوركا (مرتان) وفياريال وخيتافي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد من دون أن يحقق هدفه المتمثل في الظهور الرسمي الأول بقميص "الميرينجي".ودفع النادي الباسكي 6 ملايين يورو، مقابل 50 في المائة من حقوق كوبو (ما يعني أن مدريد يمكنه إما إعادة شرائه مقابل 50 في المائة من الرسوم التي باعه بها، أو سيحصل على نصف الربح الذي يحققه ريال سوسييداد إذا باع اللاعب، علما بأن مدة العقد تبلغ خمسة مواسم وتم تحديد الشرط الجزائي فيه بمبلغ 60 مليون يورو.وتألق كوبو في موسمه الأول مع النادي، حيث سجل 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة ليساعد سوسييداد على التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 9 سنوات.خلال الموسم الحالي، استمر كوبو في التطور، وشارك بالفعل في تسجيل 8 أهداف خلال 16 مباراة (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، لفريق ضمن تأهله إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وعلى الرغم من متابعته عن كثب، لم يتواصل ريال مدريد مع كوبو خلال فترة وجوده في "سان سيباستيان"، الأمر الذي قد يحسب ضده في المستقبل، حيث أبدت العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا باللاعب الياباني، وإذا قرر أي منها دفع شرط كوبو الجزائي، فسيتعين على مدريد أن يقرر ما إذا كان سيمارس حقه في الرفض الأول أم لا. وللقيام بذلك، سيتعين عليه مطابقة الرسوم المقدمة لريال سوسييداد واللاعب.ميجيل جوتيريز(22 عامًا - جيرونا)انضم الظهير الأيسر جوتيريز إلى جيرونا العام الماضي، وصار الآن لاعبًا رئيسيًا في حملته غير المتوقعة على لقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد الفريق في صدارة المسابقة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد.ولعب جوتيريز ثاني أكبر عدد من الدقائق لأي لاعب في فريقه (1118 دقيقة).كان جوتيريز أحد اللاعبين المتميزين في الجيل الذي فاز بلقب دوري الشباب الأوروبي الوحيد للنادي في العام 2020، قبل أن يغادر "برنابيو". في تلك المرحلة، لعب 10 مباريات مع الفريق الأول وساهم في تمريرتين حاسمتين لكنه لم يتمكن من شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.كانت العديد من الفرق مهتمة به، لكنه اختار جيرونا بسبب ملكيته لمجموعة سيتي لكرة القدم، وإيمانه بمدربه وأسلوب لعبه. مدير النادي هو ميشيل، والمدير الرياضي هو كيكي كارسيل، وهما يعرفان جوتيريز منذ أن كان مراهقًا بنظام الشباب في مدريد.ووقع جوتيريز عقدًا حتى العام 2027، وحصل ريال مدريد على 4 ملايين يورو مقابل 40 % من حقوقه. وسيدفع جيرونا مليون يورو إضافية إذا ظل في الدوري الإسباني، مقابل الحصول على 10 % إضافية من حقوقه.ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جوتيريز 35 مليون يورو، لكن مدريد لديه الرفض الأول ويمكن أن يعيد التعاقد معه مقابل 8 ملايين يورو في الصيف المقبل، وإذا قدم ناد آخر عرضًا لجيرونا، فيجب إبلاغ مدريد بذلك خلال فترة محددة وسيحتاج الأخير إلى مطابقة الرسوم والراتب المعروض لضمان خدمات اللاعب مجددا.وبينما يحتاج الفريق إلى تعزيزات في مركز الظهير الأيسر، فإن خطته الرئيسية في الصيف المقبل هي التعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، بينما يتطلع أيضًا إلى بيع فيرلاند ميندي، وسيتعين على جوتيريز أيضًا أن يتعامل مع فران جارسيا، ما يجعل توقيعه غير مرجح.رينير(21 عامًا - فروزينوني)شهد رينير صيفًا طويلًا بعد إعارته الموسم الماضي إلى جيرونا، وهي فترة الإعارة الثانية له بعد عامين في بوروسيا دورتموند (من 2020 إلى 2022).وكان لاعب الوسط المهاجم البرازيلي على وشك العودة على سبيل الإعارة إلى الفريق الكاتالوني، لكن جيرونا أنهى المفاوضات لأنه فضلوا استكشاف خيارات أخرى لملئ حصته من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي (يُسمح لأندية الدوري الإسباني بثلاثة لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي في تشكيلة الفريق الأول).ومع وجود الفريق الأول لريال مدريد في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، وافق رينير على عدم التدريب مع فريق الشباب "ريال مدريد كاستيا" لأن ذلك لم يكن منطقيًا نظرًا لرحيله الوشيك.لكن ذلك الرحيل تأخر وتأجل. أراد رينير، الذي وقع مقابل 30 مليون يورو من فلامنجو في العام 2020، البقاء في إسبانيا بسبب أسلوب كرة القدم الذي يتم لعبه في الليجا، وبهدف أن يصبح مواطنًا إسبانيًا في العام 2024 (حتى لا يضطر إلى شغل مكان خارج الاتحاد الأوروبي).ومع ذلك، كانت هناك مشكلتان: لم يكن لدى العديد من الأندية مساحة لمزيد من اللاعبين غير الأوروبيين، ولم يتمكن البعض الآخر من تحمل أجره.بدلاً من ذلك، تم إرسال ريينر على سبيل الإعارة إلى فروزينوني في الدوري الإيطالي. وقد أعرب عن تقديره للثقة التي أظهرها المديرون الرياضيون فيه، إلى جانب انتعاش الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة وإمكانية تطوير لعبه من الناحية التكتيكية والبدنية.حتى الآن سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة له في إيطاليا. لقد غاب عن المباريات الأربع الأولى بعد عدم تمكنه من الانضمام إلى فريقه استعدادًا للموسم الجديد، لكنه شارك أساسيًا في خمس من المباريات الست التالية، وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.وعلى الرغم من وجود عقد يمتد حتى العام 2026، فإن فرص رينير في الظهور لأول مرة رسميًا مع ريال مدريد تبدو ضئيلة، لكنه قد يكون قادرًا على تغيير الأمور في فروزينوني.سيرجيو أريباس(22 عامًا - ألميريا)كان ينظر إلى أريباس على نطاق واسع، على أنه جوهرة أكاديمية الشباب في مدريد قبل رحيله إلى ألميريا العام الحالي.كان صانع الألعاب جزءًا من الأكاديمية في الفترة من العام 2012 إلى 2023، وساعد "لوس بلانكوس" على الفوز بدوري الشباب الأوروبي 2020، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أيلول (سبتمبر) من ذلك العام.وغادر أريباس برنابيو بعد أن شارك في 14 مباراة، وسجل هدفا واحدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد الأهلي في شباط (فبراير).تلقى لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا العديد من العروض، لكن معظم الأندية لم تتمكن من تحمل المبلغ الذي طلبه ريال مدريد، وهو حوالي 10 ملايين يورو مقابل 50 % من حقوقه. وهذا ما أبعد جيرونا، إلى جانب أندية أخرى في ألمانيا وهولندا.في النهاية، قبل ريال مدريد عرضًا من ألميريا مقابل 6 ملايين يورو إلى جانب مليون يورو إضافية كإضافات، ووقع أريباس عقدًا مدته ست سنوات مع شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو، في حين أن فريقه القديم لديه شرط بيع بنسبة 50 في المائة وحق الرفض الأول.ويتطلع أريباس، إلى التكيف مع المتطلبات البدنية والنفسية للدوري الإسباني أثناء اللعب لأول مرة خارج العاصمة الإسبانية.ويحتل ألميريا المركز الأخير في الترتيب، لكن أريباس استجاب للتحدي، فهو إنه أفضل هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، 4 منها جاءت من داخل منطقة الجزاء، وهو أمر تعلمه من راؤول، مهاجم ريال مدريد الأسطوري الذي كان مدربه في "كاستيا".ومن الممكن أن يعود أريباس إلى النادي على المدى المتوسط أو الطويل، وفقًا لمصادر النادي التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكن ذلك يعتمد على تطوره ودوره في الفريق.رافا مارين(21 عامًا - ديبورتيفو ألافيس)نظر مدريد في خيارات متعددة هذا الصيف بالنسبة لمارين، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في العام 2024. وقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من نظام اشبيلية للشباب في العام 2016، وكان لاعبا عالي التصنيف في أكاديمية مدريد.في النهاية، تم إرساله على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى ألافيس مع تجديد عقده مع ريال مدريد حتى العام 2026. وكان الهدف هو اختباره دفاعيًا حتى يتمكن، إذا كان على مستوى المهمة، من الانضمام إلى الفريق الأول في الصيف المقبل.كانت تجربة ألافيس السابقة مع المواهب الشابة أمرًا أساسيًا، حيث تألق العديد من لاعبي ريال مدريد السابقين مثل ثيو هيرنانديز وماركوس يورينتي وأنتونيو بلانكو هناك، وكان لدى مارين أيضًا فرصة أكبر للمشاركة أساسيًا، مع وجود ثلاثة مدافعين فقط في الفريق الذي كان من المتوقع أن يقاتل من أجل البقاء.شارك مارين بانتظام مع ألافيس، حيث خاض 11 مباراة في جميع المسابقات، وأدى ظهوره معه لاستدعائه إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، الذي سينضم العديد من لاعبيه إلى المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024.هدف قلب الدفاع هو خوض حوالي 25 مباراة والتعود على وتيرة وشدة الدوري الإسباني. إنه يعمل مع المتخصصين في ألافيس من أجل التحسن البدني من خلال اكتساب كتلة عضلية حتى يتمكن من الفوز بالمزيد من المواجهات الثنائية.كارلوس دوتور(22 عامًا - سلتا فيجو)بعد 8 سنوات في أكاديمية ريال مدريد، غادر دوتور إلى سلتا في الصيف الماضي، حيث دفع النادي 3 ملايين يورو مقابل 50 % من حقوق لاعب خط الوسط.بالمقارنة مع ناتشو فرنانديز والذي غالبًا ما تطلق عليه مصادر الأكاديمية تسمية "قلب كاستيا" قبل رحيله، وافق دوتور على صفقة مدتها خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو. أحد الأسباب الرئيسية لاختيار سيلتا هو مدربه الجديد، رافا بينيتيز.يعرف بينيتيز ريال مدريد جيدًا، حيث دربه في العامين 2015 و 2016 بعد فترات مختلفة في نظام الشباب كلاعب ومدرب. وكان يعتبر مدربا مثاليا لدوتور لأن الأخير يتطلع إلى أن يصبح لاعب خط وسط دفاعي أكثر تمركزا من دون أن يفقد صفاته كلاعب صاحب نزعة هجومية.وشارك دوتور في 8 مباريات من أصل 14 خاضها سلتا هذا الموسم، لكنه اضطر في كثير من الأحيان إلى المشاركة كبديل، حيث يعاني فريق بينيتيز في المركز الثامن عشر.وفي حين أنه لا يمكن استبعاد أي شيء، إلا أن النادي لا يعتبره لاعبًا مستقبليًا لريال مدريد في الوقت الحالي.