موجوروزا مديرة للبطولة الختامية للتنس في السعودية

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الرياض - اختيرت نجمة التنس الإسبانية سابقا، جاربينيي موجوروزا، مديرة للبطولة الختامية للتنس، التي تضم أفضل 8 لاعبات في الموسم، وتحتضنها العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 2 وحتى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وأوضحت الرابطة لوكالة الأنباء الإسبانية، قرار اختيار المصنفة الأولى عالميا سابقا، بعد أشهر قليلة من إعلان إسدال الستار على مسيرتها في ملاعب التنس في نيسان (أبريل) الماضي. وكانت صاحبة الـ30 عاما، توجت بهذه البطولة كلاعبة في العام 2021، وأصبحت النجمة الإسبانية بهذا القرار، أول لاعبة سابقة تتولى المنصب في بطولة بهذا الحجم، ولمدة 3 سنوات. وخلال تلك الفترة، ستعمل موجوروزا لدى رابطة محترفات التنس (WTA)، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، ووزارة الرياضة في البلد العربي، للإشراف على تخطيط وانطلاق هذه البطولة.وفي أول تعليق لها على هذا القرار، قالت مورجوروزا: "أشعر بتميز كبير لمساعدة هذه الرياضة العظيمة على التطور، كمديرة للبطولة الختامية. أعلم مدى أهمية هذا الحدث للاعباتنا، كما أنني شاهدت قدرتهن على إلهام مجتعمات بجميع أنحاء العالم".وخلال مسيرتها كلاعبة، تأهلت المتوجة بلقبي جراند سلام في رولان غاروس العام 2016 وويمبلدون العام 2017، لنهائيات البطولة الختامية 4 مرات، وتوجت بها في مناسبة وحيدة في العام 2021 في جوادالاخارا المكسيكية. وتمتلك اللاعبة الإسبانية في جعبتها 10 ألقاب في الفردي، كما أنها ارتقت إلى قمة التصنيف العالمي في 11 أيلول (سبتمبر) من العام 2017، واستمرت على مدار 4 أسابيع في الصدارة.من جانبه، قال ستيف سيمونز، رئيس رابطة (WTA) ومديرها التنفيذي: "جاربيني هي نموذج يحتذى به على المستوى العالمي، وتعلم مدى قوة الرياضة في صناعة الفارق للأشخاص في كل مناحي الحياة".إلى ذلك، يخوض الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، مباراة استعراضية في السادس من كانون الأول (ديسمبر) في مدينة تشارلوت الأميركية أمام اللاعب المحلي فرانسيس تيافوي. وأعلن صاحب الـ21 عاما عن هذه المباراة اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "هل أنت جاهز؟ انضم إلي ولفرانسيس تيافوي في تشارلوت في السادس من كانون الأول (ديسمبر)".وفي هذا الحدث الاستعراضي بتشارلوت الواقعة بولاية كارولاينا الشمالية، ستكون هناك مباراة أيضا بين الأميركيتين ماديسون كيز وسلوان ستيفنز. -(وكالات)