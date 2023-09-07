"موضة" تغيير المدربين تفرض حضورها في أندية المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان – أصبحت ظاهرة تغيير المدربين في دوري المحترفين لكرة القدم أمرا لا مفر منه، بل أنه وصل إلى درجة التقليد المعتاد والموضة المتجددة في كل موسم.وتأتي هذه الموضة السلبية، بسبب غياب اللجان الفنية في الأندية التي يعمل أغلبها على نظام "الفزعة" في تعيين المدربين، بعيدا عن التفاصيل الأخرى.ومنذ بداية الموسم الحالي، والذي يعد من أصعب المواسم على الأندية منذ سنوات بسبب تغير أجندة الموسم، وفترة التوقف الطويلة ومشاركات الأندية في البطولات العربية والأسيوية ومشاركة منتخب " النشامى" في تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس اسيا 2024 بقطر، بدلت أندية السلط والفيصلي والوحدات وسحاب ومعان الأجهزة الفنية، فيما حافظت أندية الحسين والرمثا وشباب الأردن والجليل والأهلي والعقبة ومغير السرحان على الأجهزة الفنية حتى الان بعد ترشيحات بمزيد من التغيير مستقبلا.وأثبتت التجارب الماضية، أن قرارات تغيير المدربين في اوقات صعبة، تعود لإدارات الأندية التي تتسرع في أغلب الأحيان بالتبديل والتغيير اعتمادا على أن المدرب هو الحلقة الأضعف.ولا تدرك إدارات الأندية أن الاستقرار الفني أحد أسباب النتائج الإيجابية للفرق في المنافسات، وأن المهم في عمل الإدارات البحث عن التعاقد مع الجهاز الفني الذي يخدم الفريق وخطته، وشكل فريق العقبة نموذجا مثاليا في المنافسات الكروية المحلية، حيث حافظت إدارات النادي المتعاقبة على الجهاز الفني للفريق بقيادة رائد الداوود سنوات طويلة، وانعكس ذلك على استقرار الفريق الذي يحافظ على مكانه في دوري الكبار منذ موسم 2017، وفي صورة مختلفة تشهد عدد من الأندية تغير الأجهزة الفنية مرات ومرات خلال الموسم الواحد.وبالعودة الى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق السلط كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني خلال منافسات بطولة درع " المئوية" من خلال الاستعانة بالمدير الفني عماد خانكان بديلا للمدير الفني السابق عدنان عوض، بعد سلسلة من الخسائر للفريق في بطولة الدرع وساهمت أصوات الجماهير في إقالة عوض.وبعد ذلك قدم المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارتين أمام فريق الوحدات في بطولة السوبر، علما أن أبو عابد قاد الفيصلي للفوز بأول بطولات الموسم الدرع، وتم التعاقد مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة " الأزرق" في المرحلة المقبلة.وعلى الرغم من فوزه مع فريق الوحدات بلقب بطولة السوبر، قدم المدير الفني لفريق الوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش استقالته من تدريب الفريق، بعد عودة الفريق من الإمارات والخسارة أمام فريق الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال اسيا. ، وتعاقدت الإدارة مع المدير الفني العماني رشيد جابر، ليكون قائدا " للأخضر" في المرحلة القادمة.وبدأ فريق سحاب موسمه مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، قبل أن يقدم استقالته بعد منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، لتتعاقد الإدارة مع المدير الفني فهد الجلاد الذي قاد الفريق في مباراة واحدة، وبعدها تم التعاقد مع المدير الفني أحمد عبد القادر ليتولى الإشراف على الفريق في الفترة المقبلة.وشمل تغير المدربين فريق معان، الذي قبل استقالة المدير الفني ديان صالح، وتعاقد مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة.ويرى المشجع فارس الحياري، أن ظاهرة تغير المدربين في الدوري الأردني، سلبية وتحمل صناديق الأندية مصاريف مالية كثيرة، ولا تقوم على أساس علمي مدروس، ويضيف أن الاستقالات من الأجهزة الفنية تكون بسبب عدم توفر أبسط مطالبها، فهل يعقل أن يحرم اللاعب من مستحقاته أكثر من 6 أشهر. ويقول الحياري، يدرك المتابع للأندية الأردنية أن معظم تغير الأجهزة الفنية هي إقالات من الإدارة .ويحمل المشجع الوحداتي سمير النبوي، إدارات الأندية مسؤولية التغيرات المستمرة في الأجهزة الفنية، فلا يعقل أن يتحكم أشخاص لا يملكون الخبرة الفنية اللازمة في تقيم المدرب، ويرى النبوي، أن الجماهير هي التي تضغط على الإدارات لتغير المدربين بعد كل خسارة.