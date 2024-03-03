الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موقعة حامية بين العين والنصر في ذهاب ربع النهائي

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لاعب النصر أندرسون تاليسكا -(من المصدر)
مدن- يتواجه نادي العين الإماراتي مع ضيفه النصر السعودي اليوم الاثنين على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وتقام المواجهة الثانية في ذهاب ربع نهائي منطقة الغرب يوم غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد على ستاد "المملكة أرينا" في الرياض.
ويأمل العين في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وبين جمهوره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب في الرياض.
وكان العين توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحديث، ولكنه لم ينجح في بلوغ الدور نصف النهائي منذ حصوله على وصافة نسخة العام 2016.
ونجح العين في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات لعبها أمام الأندية السعودية، من ضمنها الفوز على النصر 1-0 في نسخة العام 2020.
ويبرز في صفوف الفريق المهاجم التوغولي كودجو لابا، الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإماراتي، إلى جانب تسجيل 6 أهداف في البطولة القارية.
من جهته فإن النصر يتطلع لتسجيل حضوره في الدور نصف النهائي للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعدما كان حقق هذا الأمر عامي 2020 و2021.
كما أن الفريق يتطلع لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة، لكن عليه الظهور بصورة أفضل بعد تعادله في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي 4-4 مع الحزم، حيث بات يتأخر بفارق 9 نقاط خلف الهلال المتصدر.
ولم يخسر النصر في آخر 8 مباريات بالبطولة القارية، حيث حقق 6 انتصارات مقابل التعادل في مباراتين، وهو لم يخسر أيضاً في آخر ثلاث مباريات أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، حيث حقق انتصارين مقابل التعادل في مباراة.
ويبرز في هجوم الفريق السعودي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 5 أهداف في البطولة، إلى جانب أندرسون تاليسكا الذي سجل 6 أهداف.
وكان النصر تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للدحيل القطري و3 للاستقلال الطاجيكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الفيحاء بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.
في المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للفيحاء السعودي، و7 لباختاكور الأوزبكي و4 لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين. -(وكالات)
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