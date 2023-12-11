مونديال الأندية.. اتحاد جدة وأوكلاند يقصان شريط النسخة الـ20

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يقص فريقا اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي شريط النسخة الـ20 لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية عندما يلتقيان الثلاثاء في المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال.ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2005 باليابان، عقب تتويجه بدوري روشن السعودي الموسم الماضي، في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام.ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة، حال فوز الاتحاد باللقاء.ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة من نتائجه المهتزة في الموسم الحالي بالدوري السعودي، حيث يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، بفارق 16 نقطة كاملة خلف الهلال (المتصدر).من جانبه، يحلم أوكلاند، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في البطولة بالحصول على المركز الثالث بنسخة عام 2014 في المغرب، بتحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.وخلال رحلته في مونديال الأندية سبق لأوكلاند خوض 7 لقاءات ضد فرق عربية، حيث تغلب على المغرب التطواني المغربي 4 - 3 بركلات الترجيح، ووفاق سطيف الجزائري 1 - صفر، وشباب الأهلي دبي الإماراتي 2 - صفر.وخسر الفريق النيوزيلاندي أمام الرجاء البيضاوي المغربي 1 - 2، وأمام الأهلي المصري 2-0 و3-0، كما خسر أمام الجزيرة الإماراتي 1-0.