موهبة مصرية جديدة تنضم للدوري الإنجليزي

اضافة اعلان

أعلن فريق أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي، الإثنين، مع الموهبة المصرية، عمر خضر، من فريق زيد إف سي المصري.ونشر "الفيلانز" بيانا رسميا عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن التعاقد مع الموهبة المصرية المثيرة، عمر خضر، من زيد إف سي".ووقع الجناح البالغ من العمر 17 عاما على الورق على اتفاقية ما قبل العقد مع النادي وسينضم رسميا في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عاما، ويوقع عقدا طويل الأجل.ويمثل وصول خضر أول توقيع منذ أن أبرم أستون فيلا وزيد إف سي اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.وجذب نجم منتخب مصر تحت 17 عاما الانتباه والإعجاب من الأندية في جميع أنحاء القارة وخارجها.أمضى خضر وقتا في نادي أستون فيلا هذا الشهر، حيث تم تعريفه بجميع مراكز الأداء العالي بالنادي، حيث التقى بنجوم الفريق الأول في بالإضافة إلى لاعب أستون فيلا السابق، المصري أحمد المحمدي.