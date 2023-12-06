ميدالية عالمية لـ"الملاكمة الأردنية" تؤكد نجاح العمل

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- ساهمت مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في بطولة العالم للناشئين مؤخرا بأرمينيا، في تأكيد خطة العمل المميزة التي قام بها الاتحاد لتطوير قطاع الفئات العمرية، والتي تهدف إلى الوصول بالمنتخبات إلى منصات التتويج في أكبر البطولات القارية والدولية.وحصل المنتخب على ميدالية برونزية جاءت عبر اللاعب أكرم زيادة في وزن تحت 60 كغم، بعد أن حقق نتائج لافتة في البطولة، مكنته من بلوغ المربع الذهبي، قبل أن يخسر أمام الأرميني مارتيروسيان أندرانيك، ويتحصل على المركز "الثالث مكرر".وسجل "زيادة" البالغ من العمر 16 عاما، حضورا قويا في مستهل مشواره بالبطولة، وتغلب على السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ32، فيما تجاوز منافسه الباكستاني محمد شاهازاد بدور ثمن النهائي، قبل أن يطيح في الدور ربع النهائي بمنافسه الكازخي عسكر علي خان.وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ4 لاعبين، حيث ودع اللاعب راشد حياصات على يد الإكوادوري خافيير ماترنيز تحت 63 كغم، ضمن الدور ثمن النهائي، ولحساب الدور نفسه ودع اللاعب نظمي جرادات البطولة من منافسه الإسباني كاليرو مونتويا في وزن تحت 66 كغم، وخرج اللاعب يامن فحماوي من الدور ذاته، بعدما خسر من الإيرلندي كارمودي نونان لوزن تحت 70 كغم.وأكد مدرب منتخب الناشئين عمر المجالي، أن المنتخب حقق المطلوب منه في المشاركة رغم صعوبة اللاعبين المنافسين، موضحا أن "زيادة"، كان على الموعد وسجل انتصارات مثيرة بأداء قوي، إلى جانب بقية اللاعبين الذين خرجوا من مختلف الأدوار.وبين المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن اتحاد الملاكمة وفر الظروف الملائمة كافة، للمنتخب من أجل استمرارية المشاركة في البطولات العربية والقارية والعالمية لمختلف الفئات العمرية، مشيدا بأداء اللاعبين الذين أظهروا الوجه الحقيقي للملاكمة الأردنية المتطورة في السنوات الماضية.وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في رياضة "الفن النبيل"، ليضع اسم الوطن على الخريطة العالمية بعد حضورها المتميز باستمرار في المحافل الآسيوية.وكانت المفاجأة في منتخب الرجال، بعدم قدرة أي لاعب على الحصول على ميدالية ملونة بدورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، من حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرص كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات التي ستقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.