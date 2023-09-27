الأربعاء 27 أيلول 2023
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ميدفيديف وألكاراز يطمحان ببداية قوية في بطولة الصين المفتوحة

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اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف - (من المصدر)
بكين - وصف المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الروسي دانييل ميدفيديف، بطولة الصين المفتوحة التي ستنطلق اليوم، بأنها لا تختلف كثيرا عن بطولة ماسترز أو جراند سلام" في إشارة لقائمة المشاركين بالبطولة.اضافة اعلان
وأقر ميدفيديف: "إنها بطولة صعبة، مثل الماسترز أو الجراند سلام، ربما تكون أصعب من الجراند سلام، حيث لا توجد بها أدوار أولى".
وتضم قائمة المشاركين في البطولة جميع اللاعبين الموجودين في قائمة أفضل 10 لاعبين، باستثناء المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والثامن الأميركي تيلور فريتز، كما أكد أنه سيكون هو والإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا والمرشح الأول للقب، سعيدين بـ"اللعب وجها لوجه مجددا" لأن هذا سيعني "أننا سنتأهل وقتها للنهائي".
وأقر بأنه رغم إنهاء الموسم دون الفوز بـ"جراند سلام" بعد خسارته نهائي فلاشينج ميدوز، إلا أنه يواصل اللعب بدافع "محاولة الفوز"، وقال: "أحيانا تكون نهاية الموسم معقدة لأن كل بطولات الجراند سلام تكون قد انتهت، لهذا تحتاج لهذا الدافع. وفي نفس الوقت، فإن الجميع يؤدي بشكل تنافسي، الدافع بالنسبة لي سيكون محاولة الفوز".
ويشارك ميدفيديف للمرة الأولى في ملاعب "دايموند آرينا" في بكين، مشيرا إلى أن أرضيتها "سريعة نوعا ما"، خيث ستقام بطولة الصين المفتوحة في العاصمة الصينية بكين وهي منافسة ذات 500 نقطة وتستمر بداية من الخميس حتى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بعد توقف 4 سنوات عن آخر نسخها في العام 2019 بسبب الإجراءات المطبقة في البلد الآسيوي ضد وباء كورونا.
من جانبه، أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا والمرشح الأول للقب بطولة الصين المفتوحة، أن وجوده في الجولة الآسيوية يمثل "حافزا إضافيا" في صراعه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن بكين وشنغهاي، لإنهاء عام 2023 في صدارة التصنيف العالمي.
وصرح ألكاراز خلال مؤتمر صحفي يسبق البطولة: "جئت إلى هنا بحافز إضافي في محاولة لتقليص الفارق في التصنيف، إنه أمر أضعه بذهني في كل مرة أتدرب فيها، وفي كل بطولة"، لكن الإسباني شدد أيضا أن الأمر ليس إجبارا بخصوص استعادة صدارة التصنيف، لكن "عليك أن تضع لنفسك عددا من الأهداف طوال العام".
وتابع أنه يرغب خلال العام المقبل "في خوض بطولات الجراند سلام الأربع والفوز بواحدة على الأقل" مثلما فعل في 2023، حيث يصل ألكاراز إلى الصين للمرة الأولى، حيث تستعد لاستضافة بطولة بعد غياب 3 سنوات بسبب وباء كورونا.
وقال: "إنه أمر مختلف، كنت أشعر بفقداني لشيء ما، لقد وصلت إلى هنا أخيرا، دائما ما كنت أحب المجيء إلى هنا واللعب أمام الجمهور الصيني والشعور بما كان يقوله لي اللاعبون، فهنا هناك أجواء حماسية كبيرة تجاه التنس".
ويغيب عن بطولة الصين المفتوحة ذات الـ500 نقطة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، ويعد أبرز منافسي ألكاراز فيها هو الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث عالميا.
وفي سياق متصل، تغلبت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، على الإسبانية كريستينا بوكشا في ثمن نهائي بطولة طوكيو.
وفي مباراة استمرت ساعة واحدة بالكاد، تغلبت بيجولا على منافستها الإسبانية بواقع 6-1 و6-2، لتقترب بيجولا من التأهل للبطولة الختامية للسيدات، الأمر الذي قد تحسمه خلال الأدوار المقبلة في طوكيو.
وتنتظر بيجولا الفائزة من مواجهة الروسية داريا كاساتكينا أو اليونانية ديسبينا باباميتشايل في الدور المقبل. (وكالات) 
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