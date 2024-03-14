ميدفيديف ورون وجوف يتأهلون إلى ربع نهائي إنديان ويلز

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لندن - بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا، الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية، بعد تخطيه عقبة البلغاري جريجور ديميتروف الثاني عشر بصعوبة 6-4 و6-4.وسيلعب ميدفيديف الذي خسر النهائي في العام الماضي، مع الدنماركي هولجر رون السابع، الفائز على الأميركي تايلور فريتز 2-6 و6-7 (2/7) و3-6.وقال ميدفيديف: "إن الاستمرارية كانت مفتاح فوزه في المباراة التي شهدت رياحا قوية"، وأضاف الروسي الذي يسعى إلى تحقيق لقبه الأول في البطولة: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد عموما".وبعد المباراة الثانية، قال رون: "كانت مباراة جنونية، تمكنت من رفع مستواي في نهاية المجموعة الثانية، واصلت الإيمان بالفوز، كنت متأخرا بالنتيجة وعانيت في كسر إرساله، واكتسبت الثقة بعد الفوز في المجموعة الثانية".وضرب الأميركي تومي بول السابع عشر موعدا مع النروجي كاسبر رود التاسع بعد فوزه على الإيطالي لوكا ناردي (المصنف 123)، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، حيث احتاج بول إلى ساعة و21 دقيقة لحسم النتيجة 6-4 و6-3.وكان رود، عانى لحجز مقعده إلى ربع النهائي بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الفرنسي جايل مونفيس (37 عاما والمصنف 54 عالميا)، إلى فوز 3-6 و7-6 (7-3) و6-4.ولدى السيدات، تأهلت الأميركية كوكو جوف، إلى ربع النهائي على حساب البلجيكية إليز مرتنز الفائزة بأربع بطولات كبرى 6-0 و6-2.وستلعب جوف مع الصينية يوي يوان (49)، التي فازت بدورها على الروسية داريا كاساتكينا (12)، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3. كما أقصت اليونانية ماريا ساكاري، الفرنسية ديان باري (61) بفوزها عليها 2-6 و6-3 و3-6 لتلتقي مع الأميركية إيما نافارو (23)، التي أوقفت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بفوزها 3-6 و6-3 و2-6.وفازت نافارو المتوجة بلقب دورة هوبرت الأسترالية (250) في كانون الثاني (يناير)، بأكثر عدد من المباريات الموسم الحالي (18)، علما بأنها شاركت في 7 دورات حتى الآن، حيث وصلت إلى نصف نهائي دورتي أوكلاند وسان دييجو.إلى ذلك، أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، أن الجماهير الراغبة في حضور مباريات بطولة فرنسا المفتوحة العام الحالي، لن تتمكن من شراء التذاكر إلا باستخدام تطبيق عبر الهواتف المحمولة.وتم تدشين تطبيق على الهواتف المحمولة باسم بطولة "رولان جاروس"، التي ستقام على الملاعب الترابية خلال الفترة من 26 أيار (مايو) وحتى 9 حزيران (يونيو) المقبلين.وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن التذاكر الورقية لن تكون متاحة، مضيفا أن هذه المبادرة من شأنها أن تقلل من وقت الانتظار في عملية شراء التذاكر.ومن المنتظر أن يكون ملعب "سوزان لينجلين" ثاني أكبر ملاعب البطولة مزودا بسقف مغطى يسمح بإقامة المباريات أثناء الأحوال الجوية المتقلبة. ويذكر أن ملعب "فيليب شاترييه"، مزود أيضا بسقف قابل للطي، وسوف يستضيف 11 مباراة مسائية العام الحالي.وتشمل التعديلات على نسخة العام الحالي لبطولة "رولان غاروس"، إقامة مباريات التصفيات على ملعب "سوزان لينجلين" في الفترة من 20 إلى 24 أيار (مايو) المقبل.