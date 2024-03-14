الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميدفيديف ورون وجوف يتأهلون إلى ربع نهائي إنديان ويلز

1710409229276148600
لاعب كرة المضرب الروسي دانييل ميدفيديف - (من المصدر)
لندن - بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا، الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية، بعد تخطيه عقبة البلغاري جريجور ديميتروف الثاني عشر بصعوبة 6-4 و6-4.اضافة اعلان
وسيلعب ميدفيديف الذي خسر النهائي في العام الماضي، مع الدنماركي هولجر رون السابع، الفائز على الأميركي تايلور فريتز 2-6 و6-7 (2/7) و3-6.
وقال ميدفيديف: "إن الاستمرارية كانت مفتاح فوزه في المباراة التي شهدت رياحا قوية"، وأضاف الروسي الذي يسعى إلى تحقيق لقبه الأول في البطولة: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد عموما". 
وبعد المباراة الثانية، قال رون: "كانت مباراة جنونية، تمكنت من رفع مستواي في نهاية المجموعة الثانية، واصلت الإيمان بالفوز، كنت متأخرا بالنتيجة وعانيت في كسر إرساله، واكتسبت الثقة بعد الفوز في المجموعة الثانية".
وضرب الأميركي تومي بول السابع عشر موعدا مع النروجي كاسبر رود التاسع بعد فوزه على الإيطالي لوكا ناردي (المصنف 123)، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، حيث احتاج بول إلى ساعة و21 دقيقة لحسم النتيجة 6-4 و6-3.
وكان رود، عانى لحجز مقعده إلى ربع النهائي بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الفرنسي جايل مونفيس (37 عاما والمصنف 54 عالميا)، إلى فوز 3-6 و7-6 (7-3) و6-4.
ولدى السيدات، تأهلت الأميركية كوكو جوف، إلى ربع النهائي على حساب البلجيكية إليز مرتنز الفائزة بأربع بطولات كبرى 6-0 و6-2.
وستلعب جوف مع الصينية يوي يوان (49)، التي فازت بدورها على الروسية داريا كاساتكينا (12)، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3. كما أقصت اليونانية ماريا ساكاري، الفرنسية ديان باري (61) بفوزها عليها 2-6 و6-3 و3-6 لتلتقي مع الأميركية إيما نافارو (23)، التي أوقفت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بفوزها 3-6 و6-3 و2-6.
وفازت نافارو المتوجة بلقب دورة هوبرت الأسترالية (250) في كانون الثاني (يناير)، بأكثر عدد من المباريات  الموسم الحالي (18)، علما بأنها شاركت في 7 دورات حتى الآن، حيث وصلت إلى نصف نهائي دورتي أوكلاند وسان دييجو.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، أن الجماهير الراغبة في حضور مباريات بطولة فرنسا المفتوحة العام الحالي، لن تتمكن من شراء التذاكر إلا باستخدام تطبيق عبر الهواتف المحمولة.
وتم تدشين تطبيق على الهواتف المحمولة باسم بطولة "رولان جاروس"، التي ستقام على الملاعب الترابية خلال الفترة من 26 أيار (مايو) وحتى 9 حزيران (يونيو) المقبلين.
وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن التذاكر الورقية لن تكون متاحة، مضيفا أن هذه المبادرة من شأنها أن تقلل من وقت الانتظار في عملية شراء التذاكر.
ومن المنتظر أن يكون ملعب "سوزان لينجلين" ثاني أكبر ملاعب البطولة مزودا بسقف مغطى يسمح بإقامة المباريات أثناء الأحوال الجوية المتقلبة. ويذكر أن ملعب "فيليب شاترييه"، مزود أيضا بسقف قابل للطي، وسوف يستضيف 11 مباراة مسائية العام الحالي.
وتشمل التعديلات على نسخة العام الحالي لبطولة "رولان غاروس"، إقامة مباريات التصفيات على ملعب "سوزان لينجلين" في الفترة من 20 إلى 24 أيار (مايو) المقبل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1710407348596056500

"الأولمبي" يلتقي "النشامى" والحسين إربد ويقترب من "وديتين" في قطر

منذ 21 دقيقة
1710409821066176500

الملاكم الكسبة.. عيون تتطلع لميدالية أولمبية وتحقيق الأرقام القياسية

منذ 22 دقيقة
1710405811436017700

لاعبو منتخب الكراتيه يبدأون منافسات الدوري العالمي اليوم

منذ 23 دقيقة
1710407773996077300

ترقب لقرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

منذ 23 دقيقة
1710328291644885400

العرب: لا أشعر بالغربة في قطر.. وهذه طقوسي الرمضانية

منذ 24 دقيقة
1710423434146796400

رأفت علي ورفاقه يقودون الوحدات في المرحلة المقبلة

منذ 26 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ24 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ24 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 