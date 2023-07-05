ميزان بطولة "مستر يونيفيرس الأردن" يقام اليوم

مصطفى بالو

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عمان- تقام، اليوم، عملية ميزان البطولة العالمية "مستر يونيفيرس/ الأردن"، والخاصة بتوزيع المنافسين على أوزان وأطوال فئات البطولة بالفيزيك، والكلاسيك، والبدي بلدنج وتحدي اللياقة البدنية، تحضيرا لانطلاق المنافسات اليوم وحتى التاسع من الشهر الحالي، على مسرح جامعة عمان الأهلية، بمشاركة محلية وعربية واسعة.وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن مواعيد الميزان لمختلف فئات البطولة، تم تحديدها بالتنسيق مع مسؤول تنظيم البطولة الحكم الدولي طارق خليل، حيث يقام ميزان منافسات البدي بلدنج -كمال الأجسام- الساعة 10-12، وفئة كلاسيك بناء أجسام الساعة 12-2، وكلاسيك فيزيك الساعة 2-4 عصرا، وفيزيك الساعة 4-6 مساء، وتحدي اللياقة البدنية الساعة 1-3، وستكون بإشراف لجنة الحكام الدوليين، ولن يشارك فيها حكام أردنيون، لتأكيد النزاهة والشفافية، خصوصا وأن البطولة تقام في عمان، فيما تجري عملية الميزان في فندق موفنبيك عمان.وتابع كلمات، في معرض رده على استفسارات "الغد": "يتم حصر العدد النهائي من المتنافسين والمتنافسات بناء على ميزان البطولة اليوم، إلا أن التوقعات تشير إلى مشاركة عربية واسعة، ومستويات تنافسية لافتة، ولدينا لاعبون في مختلف فئات البطولة، ويشارك الفريق الأردني لتحدي اللياقة البدنية، ضمن خطة لإدراج المنافسة ضمن فئات اللعبة محليا، وعلى ضوئها يتم تشكيل منتخب وطني بشكل رسمي، ليمثلنا في المنافسات العربية والقارية والدولية خلال الفترة المقبلة".وأردف قائلا: "بدأت الوفود العربية بالتوافد إلى عمان، ونتوقع أن تكتمل بشكل نهائي غدا مع مشاركتها في عملية الميزان، ومنهم كبار الشخصيات المدعوة لحضور فعاليات البطولة، وبذلنا جهودا كبيرة بالتنسيق مع طارق خليل، لتوفير أشكال التميز التنظيمي والفني كافة وتسهيل عملية دخول الجماهير، لتقديم بطولة تليق بمستوى استضافة الحدث العالمي مستر يونيفيرس/ الأردن، وجوائزها الفنية والمالية المغرية تقترب من مستوى البطولات العالمية الاحترافية".وزاد: "نتوقع حضورا جماهيريا لافتا، مع حضور العائلات، حيث تحظى رياضة بناء الأجسام وتحدي اللياقة البدنية بقاعدة جماهيرية واسعة، لمسناها من خلال تنظيم البطولات المحلية، ولعل هذا الحدث العالمي يعتبر جاذبا للجماهير المحلية والجاليات العربية والعائلات، ما يسهم في زيادة عدد الحضور الجماهيري، الذي يعد رونق البطولة، والمحفز للأبطال المحليين ومختلف الجنسيات، ما يرفع مؤشر المنافسة والندية للوصول إلى المراكز الأولى وجوائزها المالية المميزة، والفنية في بطاقات الاحتراف اللافتة، خصوصا وأن البطولة تحظى بإشراف الاتحاد الدولي باعتبارها إحدى بطولاته العالمية المهمة".