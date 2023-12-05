الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي: السعودية جذبتني.. وكنت قريباً من الانتقال إليها

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الدوري السعودي في طريقه ليصبح ضمن أقوى المسابقات في العالم، مشيرا إلى أن السعودية كانت الوجهة التي لطالما جذبته.
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وانتقل اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وحصل ميسي على جائزة أفضل رياضي في 2023 والمقدمة من صحيفة "تايم" الأميركية، وعن العروض التي تلقاها قبل انتقاله إلى الدوري الأميركي، قال لـ "تايم": كانت لدي العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة وكانت مثيرة للاهتمام، وكان علي تحليلها والتفكير فيها، وتقييمها مع عائلتي أيضا، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى إنتر ميامي.

وأضاف الفائزة بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين: كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاولت العودة ولم يحدث ذلك، في الواقع كنت أفكر كثيرا في الذهاب إلى السعودية، إذ أعرف البلد ولقد خلقوا منافسة قوية جدا يمكن أن يصبح الدوري هناك مهما في المستقبل القريب.

وأردف: باعتباري سفيرا للسياحة في السعودية، كانت الوجهة التي جذبتني، خاصة لأنني استمتعت بالبلاد كلما زرتها، وأيضا جذبتني بسبب كيفية نمو كرة القدم والجهود التي يبذلونها لإنشاء مسابقة كبرى.
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