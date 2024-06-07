ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم

يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الأميركي الحالي أن ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم خلال الفترة الحالية.



وتوج ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة لفوزه بالدوري الإسباني متفوقاً على غريمه برشلونة.



كما تعاقد "لوس بلانكوس" مؤخراً مع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ومهاجم باريس سان جيرمان.

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وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: ريال مدريد أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي. إذا كنا نتحدث عن النتائج، فهو ريال مدريد.



وأضاف: إذا كنا نتحدث عن طريقة اللعب، فأنا أحب مانشستر سيتي مع غوارديولا، وأعتقد أن أي فريق يذهب إليه غوارديولا سيكون فريقاً مميزاً.



وأتبع ميسي الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين: من حيث الأداء فإن سيتي هو الأفضل، ومن حيث النتائج ريال مدريد هو الفريق الأفضل.