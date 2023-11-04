ميسي: لا توجد فرصة مطلقا للعودة إلى برشلونة

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مدن - استبعد ليونيل ميسي إمكانية عودته إلى برشلونة على سبيل الإعارة، بعد انتهاء موسمه الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم مع إنتر ميامي.وانتهى الموسم العادي من الدوري الأميركي 2023 الشهر الماضي، ومع عدم خوض إنتر ميامي الأدوار الفاصلة، فمن غير المقرر أن يعود إلى المنافسات حتى شباط (فبراير) المقبل.وعاد اللاعبون البارزون، بما في ذلك ديفيد بيكهام وتييري هنري، إلى أوروبا خلال موسم الركود في الدوري الأميركي لكرة القدم في الماضي، وربما كان مشجعو برشلونة يأملون في أن يحذو أسطورة النادي ميسي حذوهم.وتحدث مدرب برشلونة تشافي سابقًا عن حرصه على رؤية ميسي يعود إلى ملعب "كامب نو" أيضًا، لكن النجم البالغ من العمر 36 عامًا قال إن ذلك لن يحدث ويعتقد أنه لن يلعب في أوروبا مرة أخرى أبدًا.وعندما سئل عما إذا كان سيفكر في الانتقال على سبيل الإعارة إلى برشلونة أو أي ناد أوروبي آخر، قال ميسي لصحيفة "ليكيب": "لا، لا توجد فرصة. مطلقاً".وأضاف: "الحمد لله، حظيت بمسيرة استثنائية في أوروبا وفزت بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا".وبدا ميسي على وشك تأمين عودة مثيرة إلى برشلونة خلال الصيف، بعد أن قرر مغادرة باريس سان جيرمان عقب عامين قضاهما مع عمالقة الدوري الفرنسي، واعترف بأنه نظر جديًا في هذه الخطوة، لكنه شعر أنها "غير ممكنة" في النهاية.وأردف: "كان من الممكن أن أعود إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابهًا لاضطراري للمغادرة في العام 2021. فكرت في العودة إلى برشلونة، وحياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا".كان السباق على توقيع ميسي خلال الصيف قويا، حيث بدا أن الرمز الأرجنتيني لديه ثلاثة خيارات متاحة هي برشلونة أو إنتر ميامي أو الهلال السعودي، كشف عن وجود المزيد من الاهتمام، وأنه تم التواصل معه أيضًا من قبل أندية أوروبية أخرى خلال هذه الفترة.وبعد أشهر من عدم اليقين، اختار ميسي أخيرًا الانضمام إلى إنتر ميامي، وقد بدأ بداية إيجابية للغاية للحياة في الولايات المتحدة، حيث سجل 11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة، وقاد الفريق إلى كأس الدوري في آب(أغسطس)، بعد أسابيع فقط من وصوله إلى النادي.وبالتفكير في قراره بالانتقال إلى إنتر ميامي على حساب الذهاب إلى السعودية أو البقاء في أوروبا، يشعر ميسي أنه اتخذ القرار الصحيح.وقال ميسي للصحفي فلوران تورشوت: "كان لدي العديد من العروض على الطاولة العام الحالي.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والسعودية، قررنا القدوم إلى ميامي، وهو القرار الذي نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح". -(وكالات)