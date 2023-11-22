ميسي يؤدي رقصته الأخيرة في "ماراكانا" وسط أجواء عنيفة

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مدن - أبدى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، سعادته بتحقيق الانتصار بهدف دون رد، على البرازيل، في معقل السيلساو ملعب "ماراكانا"، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.وقال ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Tyc" الأرجنتينية: "هذه المجموعة ما تزال تحقق إنجازات تاريخية مرة أخرى، رغم أنها ليست من أهم الإنجازات التي حققناها، إلا أن الفوز في البرازيل يعد شيئا جميلا للغاية، بسبب قوتهم على أرضهم على مر التاريخ".وزاد: "كنا بحاجة إلى هذا الانتصار بعد الهزيمة التي تلقيناها من أوروجواي".وعن أزمة الهجوم على الجماهير التي تسببت في تأجيل انطلاق المباراة، علق: "بالطبع كانت تجربة سيئة. كنا نرى كيف كانوا يضربون الناس، مثلما حدث في نهائي كأس الليبرتادوريس، مرة أخرى يتم قمع الناس بالعصي".واسترسل: "عائلات بعض اللاعبين كانوا في المدرجات، وكل شخص يفكر في عائلته، ولا يعرف بالضبط ما يحدث وهو أكثر اهتماما بهذا من اللعب في المباراة. في هذه النقطة، يصبح الأمر ثانويا".وأوضح: "الأمور كادت تصل إلى وقوع كارثة. عندما عاد الهدوء قررنا الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس، والاطمئنان على أفراد عائلاتنا، والتحقق قليلا من كل شيئ. بعد ذلك خرجنا".وكشف ميسي أيضا أنه شعر "بانزعاج في عضلة الفخذ"، وأكد: "كانت هذه آخر مباراة لي، لدي وقت للتعافي والاستعداد بشكل جيد وبدء العام بقوة. سأستعد لعام كبير، وسأجري تدريبا قويا من الصفر".وعن المباراة، قال ميسي: "كانت صعبة جدا، لأن البرازيليون يأتون بنتائج غير جيدة والجمهور غير راضٍ عن المنتخب. كانت ظروف مشابهة لنهائي كوبا أميركا".وأتم: "أعتقد أنهم ضغطوا أكثر اليوم. في البداية، كان من الصعب علينا الاستحواذ على الكرة، والتفاصيل الصغيرة تحسم مثل هذه المباريات، ولحسن الحظ سجل أوتاميندي هدفا حسم لنا المباراة".واعتبرت الصحافة الأرجنتينية اللقاء بمثابة مباراة الوداع بين ميسي وملعب ماراكانا في المباريات الرسمية على الأقل.وكان ملعب "ماراكانا"، شاهدا على أكثر لحظات حياة ميسي حزنا وأيضا أسعد لحظاته.ويعد ميسي هو النجم الرئيسي لمنتخب الألبيسيليستي وقائده في هذه التصفيات والذي تسبب في إغراق منتخب الكناري في أزمة كبيرة، حيث لم يسبق للبرازيل أنها خسرت في 3 مباريات متتالية بالتصفيات وعلى أرضها أيضا.وعاش ميسي (36 عاما)، أسوأ اللحظات خلال مسيرته على هذا الملعب الأسطوري بعد خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي مونديال 2014 في البرازيل.وبعد 7 أعوام، وعلى الملعب نفسه، عاش النجم الأرجنتيني أسعد لحظات حياته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب منتخب السامبا بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه اللاعب أنخيل دي ماريا.وبدأت رحلة ميسي على الأراضي البرازيلية منذ 15 عاما، وتحديدا في العام 2008 عندما شارك وهو ابن الـ20 عاما على ملعب (مينيراو) بمدينة بيلو هوريزونتي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2010 وتعادل حينها الألبيسيليستي أمام نظيره البرازيلي سلبيا.وفي مباراة أول من أمس، استقبلت جماهير البرازيل ميسي بتصفيق حار لحظة إعلان أسماء لاعبي منتخب الأرجنتين في مكبرات الصوت، بينما أطلقت صيحات استهجان ضد بقية زملائه بالفريق.وحتى هذه اللحظة خاض ميسي 22 مباراة في البرازيل ما بين مونديال 2014 وكوبا أميركا ومباريات التصفيات، حقق الفوز في 13 منها والتعادل في 5 والخسارة في 4.إلى ذلك، كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية عن كواليس المشادة التي وقعت بين ميسي ونجم البرازيل وريال مدريد رودريجو خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين.ونقلت قناة TYC سبورتس الأرجنتينية جزءا من المشادة الكلامية بين ميسي والمهاجم البرازيلي.انفعل رودريجو على ميسي بعد عودة لاعبي الأرجنتين من غرفة خلع الملابس، وقال له: "أنتم جبناء".إلا أن نجم إنتر ميامي الأميريكي، لم يفوت الفرصة، ورد قائلا: "نحن أبطال العالم، لماذا نكون جبناء؟ انتبه لما تقوله".ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول التصفيات برصيد 15 نقطة بعد مرور 6 جولات، بينما نال راقصو السامبا، خسارة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيدهم عند 7 نقاط في المركز السادس.سواريز لم يتوقع عودتهقال الهداف المخضرم الأوروجوياني لويس سواريز عقب عودته بعد 11 شهرا من الغياب مع "سيليستي" غداة فوزه على ضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026: "إنه لم يتخيل أن يكون مجدداً ضمن عداد منتخب بلاده".وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني السابق لمنصة الاتحاد الأوروغوياني بعد الفوز على بوليفيا 3-0 في الجولة السادسة من التصفيات، "بالنظر إلى الكيفية التي مرت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم (2022 في قطر)، لم أتخيل العودة".ويدافع سواريز (36 عاماً)، الهداف التاريخي لأوروجواي مع 68 هدفاً، عن ألوان نادي جريميو بورتو أليغري البرازيلي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.وتابع، "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (جريميو)، تم استدعائي مجددا من أجل أن أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".وخرجت الأوروجواي من دور المجموعات في مونديال قطر، حيث فشل سواريز في هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب مذاك عن صفوفها قبل أن يستدعيه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ أيار (مايو) أمام الأرجنتين من دون أن تطأ قدماه ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينوس آيرس، حيث تعرض أصحاب الأرض لخسارتهم الأولى (2-0) منذ فوزهم بكأس العالم العام الماضي.وتابع سواريز الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 72 أمام بوليفيا على وقع هتافات وتصفيق الجماهير، قائلا: "لدينا أحد أفضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين" نونيز صاحب هدفين من ثلاثية فريقه، وأضاف "المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل ما يتوجب علي القيام به هو المساهمة والثناء عليه".وتحتل الأوروجواي المركز الثاني في المجموعة المشتركة برصيد 13 نقطة خلف الأرجنتين المتصدرة (15)، وبفارق نقطة عن كولومبيا الثالثة.سانشيز: بدايتنا عظيمةقال مدرب منتخب الإكوادور، الإسباني فيليكس سانشيز، عقب الفوز على تشيلي 1-0 في كيتو: "إن فريقه حقق "انطلاقة عظيمة" في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026".وأشار سانشيز إلى 11 نقطة حصدها المنتخب الإكوادوري في الجولات الست الأولى بالتصفيات، رغم أن رصيده الحالي يبلغ ثماني نقاط نظرا لخصم ثلاث نقاط بسبب عقوبة مفروضة عليه على خلفية قضية إشراك اللاعب بايرون كاستيو.وصرح المدرب السابق لمنتخب قطر والذي قاده في مونديال 2022، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "إذا قمنا بتحليل بداية الموسم الذي شهدناه في هذه التصفيات، فأعتقد أنه لا يمكنني إلا أن أهنئ اللاعبين الذين حصلوا في هذه المباريات الست على 11 نقطة من أصل 18 ممكنة، في تصفيات بدأت برصيد سالب 3 نقاط ومع مواجهة الفرق الأربع الأولى، إنها بداية عظيمة".وفيما يتعلق بردود فعل الجماهير التي لم تخف استياءها بل وطالبت خلال المباراة بمغادرة الفريق، قال سانشيز: "إنه يحاول القيام بعمله وأن "الناس أحرار في أن يفكروا ويطلبوا ما يحلوا لهم".وصرح: "أعتقد أن الشباب يقومون بعمل جيد للغاية، ويحاولون بذل قصارى جهدهم في كل مباراة في التصفيات، هي الأصعب في العالم"، مضيفا، أن فريقه "حتى الآن يسير على نهج جيد".وتابع: "نحن لسنا في حالة سيئة كذلك، إننا نحقق نتائج طيبة، بالطبع نريد جميعا المزيد. لا نكتفي بهذا. هؤلاء اللاعبون طموحون للغاية، وهم متأكدون من أنه على الرغم من رضاهم اليوم، إلا أنهم سيواصلون التحسن وإظهار التزامهم الكبير تجاه المنتخب".ودعا المدرب الإكوادوريين إلى تحليل موقف الفريق، وهو إيجابي للغاية، من أجل تحقيق الهدف (التأهل إلى كأس العالم 2026)، فقد نجح في ست مباريات فقط في ترسيخ مكانته في التصنيف".وأضاف: "الآن سيذهب الشباب إلى أنديتهم، وسوف نقوم بالتقييم لنرى كيف يمكننا الاستعداد ومواصلة التحسن مع هذه المجموعة من اللاعبين الرائعين الذين نحظى بهم، لأننا في آذار (مارس)، سنواصل العمل للاستمرار على هذا النهج الذي أعتقد أنه الفريق ينبغي أن يستمر عليه".وتحت قيادة سانشيز، حققت الإكوادور ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة في الجولات الست الأولى من التصفيات. -(إفي)