 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي يغيب عن تدريبات منتخب الأرجنتين

ba20f4f6-47ae-41e7-9989-8d077db2ace2
ميسي في مباراة الأرجنتين ضد تشيلي

تحوم الشكوك بشأن مشاركة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في لقائه ضد منتخب بيرو في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، وفقا لتقارير إخبارية.

اضافة اعلان


ويلتقي منتخب الأرجنتيني مع نظيره البيروفي، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن ميسي غاب عن التدريب المسائي للمنتخب الأرجنتيني الليلة في ميامي قبل لقاء بيرو.

وتأهل منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 15 مرة، في ظل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كندا.

ويحتاج فريق المدرب ليونيل سكالوني للحصول على نقطة التعادل أمام بيرو، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، من أجل ضمان صدارة المجموعة، وملاقاة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات فنزويلا والمكسيك والإكوادور وجامايكا.

وتشير تقارير متعددة من الأرجنتين إلى أن ميسي لن يلعب ضد بيرو من أجل الحصول على راحة قبل لقاء الفريق في دور الثمانية يوم الرابع من يوليو القادم.

وبقي ميسي في فندق الفريق بينما تدرب زملاؤه في جامعة فلوريدا الدولية، فيما نقلت الصحيفة الأميركية عن تقارير إخبارية أن نجم فريق إنتر ميامي الأميركي (37 عاما) خضع للعلاج مع اختصاصي العلاج الطبيعي بعد معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى.

وقال ميسي للصحافيين بعد فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، إنه شعر بعدم راحة في ساقه اليمنى منذ الدقائق الأولى من عمر اللقاء، لكنه استطاع إكمال المباراة حتى النهاية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
FCb8LjAX0AYq2ua

ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم

07 حزيران 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-06-28 at 21.03.31

كازاخستان تظفر بلقب المصارعة الرومانية ببطولة آسيا

منذ 32 دقيقة
1719594591554572700

الحسين إربد يحلم بالثنائية.. والوحدات يمني النفس في المشاركة القارية

منذ 53 دقيقة
1719602272504851900

جويحان يظفر بلقب سباق الحسين لمرتفع الرمان للمرة الثالثة

منذ 57 دقيقة
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق.-(من المصدر )

“الأولمبية الدولية” تشيد بالصادق وتستعرض تأثيرها الاجتماعي على الرياضة

منذ 57 دقيقة
1719601629184811600

الترك: فرصة المنتخب الوطني في بلوغ كأس العالم منطقية

منذ 59 دقيقة
1719594520444569300

"دولي الطاولة" يؤكد أن بطولة الأردن مثالية

منذ 60 دقيقة
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ2 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية منذ23 ساعة

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 