السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي ينفي قصة ابنه و"الأكاديمية"

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أبناء ميسي

نفى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي حقيقة امتلاك نجله ماتيو موهبته في كرة القدم، موضحا أنه لم يدل بأي تصريح لجهة إعلامية حول مستقبل ابنه.
ونشرت "ميركادو ديبروتيفو" عن ميسي قوله لأن العديد من الأكاديميات تواصلت معي للتعاقد مع ابني ماتيو إلا أني سجلته في إحداها في ميامي، يمتلك موهبة وأعتقد أن طريقة لعبه تشبه طريقتي عندما كنت صغيرا.

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إلا أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات فند التصريح عبر موقع "إنستغرام" قائلا: غير صحيح، لم أقل هذا أبدا.

وكان ميسي قد تحدث عن مستقبل أبنائه في عدد من المقابلات السابقة قائلا حينها: من جانب أتمنى أن يحبوا كرة القدم ويستمروا في ذلك، ولكن من جانب آخر أعلم أنها رياضة صعبة جدا ولا يمتلك الجميع الفرصة أو الإمكانية لأن يكونوا محترفين.

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