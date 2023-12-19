الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي يواجه فريق طفولته في مباراة ودية

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الأميركي الذي يدافع عن ألوانه بطل مونديال 2022 في فبراير المقبل.اضافة اعلان

وأعلن النادي الأميركي الذي انضم ميسي إلى صفوفه في يوليو الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 فبراير.

ويقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل ان ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عامًا.

كما يتحدر الارجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، من روزاريو ودافع عن قميص النادي في ثلاث محطات قبل أن يشرف عليه كمدرب في العام 2012.

وقال مارتينو: أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي، ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا.

وستكون ودية إنتر ميامي المباراة الأخيرة في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، علما أنه سيواجه أيضاً ضمن استعدادته منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 يناير.

كما سيخوض ميسي ورفاقه مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة الهلال وكذلك النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء أطلق عليه لقب "الرقصة الأخيرة" بين 29 يناير والأول من فبراير قبل أن يسافر الى هونغ كونغ وبعدها طوكيو.
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