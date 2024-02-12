الإثنين 12 شباط 2024
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نائب الملك في مقدمة مستقبلي المنتخب الوطني بعد عودته من قطر

نائب الملك في مقدمة مستقبلي المنتخب الوطني بعد عودته من قطر
نائب الملك في مقدمة مستقبلي المنتخب الوطني بعد عودته من قطر
  استقبل نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين، في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، لدى وصولها أرض الوطن بعد الانجاز التاريخي الذي تحقق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.اضافة اعلان
وقال سمو الأمير علي، في تصريحات صحفية على هامش الاستقبال، إن نجوم المنتخب مثلوا كل الأردنيين وأدخلوا الفرح لقلوبهم بما حققوه من انجاز في البطولة.
وأضاف سموه، أن ما قدمه النشامى يثبت أن لا شيء مستحيل في الحياة، مشددا على أن المهم المستقبل والنظر إلى تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاما.
واشاد سموه بأداء الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموته على مجهوداتهم، التي انعكست بشكل إيجابي على أداء المنتخب.
وحضر مراسم الاستقبال سمو الأميرة ريم علي، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير الشباب محمد النابلسي، وأسر نجوم المنتخب.
بدوره، قال المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموته، إن ما تحقق من انجاز يمكن أن يبنى عليه، مؤكدا أن الانجاز يعود لنجوم المنتخب وما حققوه من نجاحات في الملعب.
وشدد على أن الفوز يجب أن يستثمر لانشاء مشاريع في العمق الرياضي لتحقيق مزيد من الإنجاز والتقدم.
بدوره، قال قائد المنتخب الوطني احسان حداد، إن كرة القدم الاردنية تمر بافضل لحظاتها لما تحقق من اجاز، مضيفا أن الشعور بالفخر عالٍ.
وأكد أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الامير علي والجماهير الأردنية كانت حافزا لتحقيق الانجاز.
واضاف حداد أن ما تحقق من انجاز سيعود بالنفع على الكرة الأردنية وسيبنى عليه والطموح لدى الجميع عالٍ.
ولدى وصول المنتخب إلى بوابة المطار الرئيسية استقبلتهم جموع غفيرة من الجمهور للتعبير عن سعادتهم بما تحقق من انجاز.
وكان المنتخب الوطني حل وصيفا في البطولة بعد خسارته أمام قطر بثلاثة اهداف سجلت من ركلات جزاء مقابل هدف، في اللقاء الذي اقيم السبت الماضي على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة البلد المستضيف للبطولة.
وحظي المنتخب بإشادة في الشارع الرياضي الأردني والرأي العام المحلي، لما قدمه في البطولة وما تحقق من إنجازات تاريخية.
--(بترا)
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