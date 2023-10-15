ناجلسمان يمنح الألمان سببا للتفاؤل قبل انطلاق "يورو 2024"

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مدن - أظهر جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال فوزه على الولايات المتحدة وديا (3-1) أول من أمس، ولا سيما بعد العودة في النتيجة عقب التأخر بهدف.واستهل ناجلسمان مشواره مع المانشافت أول من أمس، ليبدأ رحلته بعد خلافته لهانز فليك المقال في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.وأبرزت شبكة "سكاي" تصريحات المدرب الألماني عقب اللقاء، حيث قال: "قبل أي شيء، أهنئ اللاعبين على ما قدموه اليوم، خصوصا بعد العودة من الاستراحة، رغم أننا خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الأول أيضا".رغم ذلك، أشار المدرب الشاب إلى عدم تقديم الفريق أفضل ما لديه على صعيد الأفراد في بعض الأحيان، خصوصا على المستوى الدفاعي، إلا أنه التمس العذر لهم في الوقت ذاته.وأثنى صاحب الـ36 عاما على مردود إلكاي جوندوجان في المباراة، ووصف أداءه بالجنوني، وأضاف: "هذا هو الطمع الذي نحتاج إليه أمام المرمى، وليروي ساني قام أيضا بتحركات ممتازة".وبسؤاله عن تعليماته للاعبين بين الشوطين، أجاب: "كان لدي شعور بأننا كنا بحاجة في الشوط الأول لحسم المباراة مبكرا، ولهذا حاولنا فعل ذلك مع بعض المخاطرة، ما كلفنا الكثير من الكرات".واستطرد: "في الشوط الثاني لعبنا أسرع، وتحلينا بكثير من الصبر، فضلا عن قدرتنا على الانتشار وخلق الفرص مع السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب، هذا ما صنع الفارق".وقرر ناجلسمان إجراء تغييرات على صفوف فريقه خلال المواجهة الودية أمام المكسيك يوم غد، بعد البداية المبشرة لمهام عمله، ليرفع آمال الفريق قبل استضافة ألمانيا العام المقبل لبطولة "يورو 2024".وقال ناجلسمان بعد الفوز على الولايات المتحدة في هارتفورد: "سنجري تغييرات لأنني أريد أن أشاهد الجميع خلال مباراة إن أمكن، ليس فقط خلال التدريبات".ونال المدرب السابق لبايرن ميونيخ إشادة واسعة أمس، وتحدثت صحيفة "بيلد" عن "خطوة في الطريق الصحيح" فيما أشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" إلى "الرقي في أداء الفريق"، وأوضحت مجلة "كيكر شبورتس"، أن "الظهور الأول لناجلسمان يرفع الآمال قبل كأس أمم أوروبا".ويمتد عقد ناجلسمان حتى يورو 2024، وتم تكليفه ببناء فريق قادر على تصحيح المسار بعد العروض الباهتة في الأعوام الماضية، والتي شهدت الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات لكأس العالم وتحقيق أربعة انتصارات فقط في آخر 17 مباراة في عهد فليك.وقال ناجلسمان: "أتطلع إلى الحلقة التالية، سعيد للفريق بوجود ردود فعل إيجابية، كان من المهم أن يكون لدينا شكلا جماليا معينا في طريقة لعبنا، لقد بدا الأمر جيدا اليوم، لعبنا كرة جيدة وبشغف".وأشاد رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني، بالظهور الأول لناجلسمان في منصب المدير الفني للماكينات.وتولى فولر منصب المدير الفني خلال مباراة واحدة شهدت فوز ألمانيا على فرنسا 2-1 وديا الشهر الماضي، قبل ان يفسح المجال لناجلسمان لقيادة دفة الأمور.وتحدث فولر عن "بداية جيدة حقا، تفتح شهيتنا للمزيد".من جانبه أكد إلكاي جوندوجان، أن طريقة لعب ناجلسمان "مختلفة قليلا" عن فليك، وأشار المهاجم فولكروج، إلى أن "أفكار المدرب تتمتع بالقوة وتأخذنا إلى المستوى التالي".ومع البداية الجيدة للمدرب ناجلسمان، انتعشت آمال الجماهير الألمانية في تقديم الفريق مسيرة جيدة ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها البلاد بعد ثمانية أشهر فقط.وأعرب ناجلسمان، عن اقتناعه بهذه البداية في مهمته مع المنتخب الألماني على حساب المنتخب الأميركي المصنف الحادي عشر على مستوى منتخبات العالم طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة.وسبق لناجلسمان أن أشار، لدى إسناد المهمة إليه قبل ثلاثة أسابيع، إلى أنه يتطلع "لقصة خيالية في صيف 2024".وتوجه المنتخب الألماني بعد المباراة سريعا إلى فيلادلفيا في رحلة قصيرة لمواجهة نظيره المكسيكي يوم غد.وقال ناجلسمان: "حققنا الفوز عن جدارة. قدمنا أداء جيدا على مستوى كرة القدم، ولكن ما أعجبني كثيرا هو الاحتفاظ بهدوئنا بعد التأخر في النتيجة 0-1، ولم ينهار الفريق".وإلى جانب الفوز بالأهداف الثلاثة التي سجلها إلكاي جوندوجان ونيكلاس فولكروج وجمال موسيالا، بعدما تقدم كريستيان بوليسيتش للمنتخب الأميركي، شهدت المباراة بعض الملامح المهمة للمنتخب الألماني عموما وناجلسمان حوصا.ولم يستقر ناجلسمان بالطبع على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها "يورو 2024"، رغم نجاح بعض لاعبي التشكيلة الأساسية بمباراة أول من أمس في ترك بصمة.وكان الهيكل الأساسي للفريق متماسكا ومتفهما لتعليمات المدرب ناجلسمان الذي قال ناجلسمان: "في مرحلة ما، سنبدأ في تسجيل أول 15 لاعبا (يمكن اختيار التشكيلة الأساسية من بينهم). لن يكون لدينا التشكيلة الأساسية التي تضم 11 لاعبا، لأننا سنحتاج في يورو 2024 لأكثر من 11 لاعبا".ويبدو أن شارة قائد المنتخب الألماني ألهمت إلكاي جوندوجان، الذي أحرز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني ليواصل تألقه في الموسم الحالي.وكان جوندوجان (32 عاما)، نال الشارة من هانسي فليك المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، وأكد ناجلسمان استمرار الشارة مع اللاعب.وأشاد ناجلسمان بأداء جوندوجان في المباراة أمام المنتخب الأميركي، كما قال: "لا يحتاج إلى أن يكون متحدثا مفوها. إلكاي ليس لاعبا يصرخ بصوت عال داخل الفريق"، كما وصفه بأنه "قائد كروي".وأضاف ناجلسمان: "إلكاي يقدم مستويات عالية منذ سنوات. فلماذا لا يكون حاله هكذا مع المنتخب الوطني".وبعد سنوات من الشكوى من مشكلة المهاجم الصريح في المنتخب الألماني، قدم نيكلاس فولكروج (30 عاما) الحل، حيث سجل اللاعب أول من أمس هدفه الثامن في عشر مباريات دولية خاضها مع الفريق.وقال ناجلسمان: "نيكلاس يقدم أداء جيدا. بالطبع، يكون أمرا جيدا عندما يكون لديك 20 مهاجما صريحا تختار من بينهم. القليل من الأمم تتمتع بهذا.. لدينا رؤوس حربة مميزون بالفعل، ولدينا لاعبون مميزون أيضا من حولهم". -(وكالات)